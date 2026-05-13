Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Novinářské ceny letos opět získaly příspěvky týkající se ruské agrese na Ukrajině, ale i konfliktu v Gaze či rozplétání zločinných organizací. Ocenění si odnesli například Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize, Christine Havranová, Adéla Jelínková a Lukáš Valášek ze Seznam Zpráv nebo Pavla Holcová a Miroslav Tóth ze serveru investigace.cz. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z Deníku N za zmapování kauzy bitcoinového daru na ministerstvu spravedlnosti. Výsledky oznámila pořádající Nadace OSF.
Do soutěže se letos přihlásilo 640 příspěvků ze sedmdesáti médií a ceny byly uděleny ve třinácti kategoriích, přičemž do devíti z nich mohla své favority nominovat veřejnost. Pořadatel uvedl, že letošní hodnocená témata byla mimořádně silná a odrážela komplexní výzvy současné doby, které přesahují hranice jednotlivých zemí.
Stomatová a Schürger získali cenu v kategorii audiovizuální reportáž za zachycení osobního příběhu otce a jeho syna vojáka bojujícího v ukrajinské armádě. Za analyticko-investigativní žurnalistiku porota ocenila trojici novinářů ze Seznam Zpráv, kteří popsali podnikání českého motorkářského klubu Noční vlci. Holcová s Tóthem pak podle pořadatelů v audiovizuálním rozhovoru přinesli svědectví o bezvýchodnosti lidského osudu uprostřed konfliktu v Gaze.
Cenu si odnesl také Martin Čaban ze Seznam Zpráv za komentář na rozpory mezi činy a deklaracemi politiků a političek odpovědných za špatnou situaci českého systému zdravotního pojištění. V sekci ekonomická žurnalistika ocenění získala analýza Jakuba Jetmara z Page Not Found, která se soustředí na postavení Česka v moderním světě. Simona Janíková z Okraj.cz pak podle porotců dobře popsala ekologickou katastrofu v řece Odra, a získala tak cenu v kategorii regionální žurnalistika.
Za psaný rozhovor s dívkou, která byla postřelena při útocích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a její matkou dostal cenu Ondřej Kundra z Respektu. Stanislav Krupař z Reportéra podle poroty dobře zachytil válečný konflikt na Ukrajině ve své psané reportáži. Za inovativní článek o klamech umělé inteligence obdržel cenu Pavel Kasík ze Seznam Zpráv.
Veřejnost ocenila Pokornou za zpracování tématu bitcoinového daru, který následně vyústil v odchod bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) z minulé vlády. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk dostal cenu Karla Havlíčka Borovského za dlouhodobě vysokou kvalitu komentářů, polemickou ostrost a rozvíjení nových žánrů.
Novinářskou křepelku, určenou mladým novinářům do 33 let, si odnesl Matěj Skalický z Českého rozhlasu. Cenu Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství má Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv, která je podle poroty dlouholetým novinářským vzorem.
