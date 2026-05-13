Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií


13. 5. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Události, komentáře: Zpravodajka Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize jsou laureáty Novinářské ceny
Zdroj: ČT24

Novinářské ceny letos opět získaly příspěvky týkající se ruské agrese na Ukrajině, ale i konfliktu v Gaze či rozplétání zločinných organizací. Ocenění si odnesli například Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize, Christine Havranová, Adéla Jelínková a Lukáš Valášek ze Seznam Zpráv nebo Pavla Holcová a Miroslav Tóth ze serveru investigace.cz. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z Deníku N za zmapování kauzy bitcoinového daru na ministerstvu spravedlnosti. Výsledky oznámila pořádající Nadace OSF.

Do soutěže se letos přihlásilo 640 příspěvků ze sedmdesáti médií a ceny byly uděleny ve třinácti kategoriích, přičemž do devíti z nich mohla své favority nominovat veřejnost. Pořadatel uvedl, že letošní hodnocená témata byla mimořádně silná a odrážela komplexní výzvy současné doby, které přesahují hranice jednotlivých zemí.

Stomatová a Schürger získali cenu v kategorii audiovizuální reportáž za zachycení osobního příběhu otce a jeho syna vojáka bojujícího v ukrajinské armádě. Za analyticko-investigativní žurnalistiku porota ocenila trojici novinářů ze Seznam Zpráv, kteří popsali podnikání českého motorkářského klubu Noční vlci. Holcová s Tóthem pak podle pořadatelů v audiovizuálním rozhovoru přinesli svědectví o bezvýchodnosti lidského osudu uprostřed konfliktu v Gaze.

„Vydal by se i na linii bojů, aby ho našel,“ ukázal dokument Táta hledá syna
Foto z dokumentu Táta hledá syna

Cenu si odnesl také Martin Čaban ze Seznam Zpráv za komentář na rozpory mezi činy a deklaracemi politiků a političek odpovědných za špatnou situaci českého systému zdravotního pojištění. V sekci ekonomická žurnalistika ocenění získala analýza Jakuba Jetmara z Page Not Found, která se soustředí na postavení Česka v moderním světě. Simona Janíková z Okraj.cz pak podle porotců dobře popsala ekologickou katastrofu v řece Odra, a získala tak cenu v kategorii regionální žurnalistika.

Za psaný rozhovor s dívkou, která byla postřelena při útocích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a její matkou dostal cenu Ondřej Kundra z Respektu. Stanislav Krupař z Reportéra podle poroty dobře zachytil válečný konflikt na Ukrajině ve své psané reportáži. Za inovativní článek o klamech umělé inteligence obdržel cenu Pavel Kasík ze Seznam Zpráv.

Veřejnost ocenila Pokornou za zpracování tématu bitcoinového daru, který následně vyústil v odchod bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) z minulé vlády. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk dostal cenu Karla Havlíčka Borovského za dlouhodobě vysokou kvalitu komentářů, polemickou ostrost a rozvíjení nových žánrů.

Novinářskou křepelku, určenou mladým novinářům do 33 let, si odnesl Matěj Skalický z Českého rozhlasu. Cenu Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství má Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv, která je podle poroty dlouholetým novinářským vzorem.

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky
Držitelky Ceny Ferdinanda Peroutky Kateřina Šafaříková (vlevo) a Darja Stomatová

Výběr redakce

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

21:42Aktualizovánopřed 26 mminutami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 52 mminutami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

21:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

16:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

17:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Bytová nouze se stále více dotýká dětí

VideoBytová nouze se stále více dotýká dětí

před 3 hhodinami
Případů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

VideoPřípadů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

před 3 hhodinami
V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Novinářské ceny letos opět získaly příspěvky týkající se ruské agrese na Ukrajině, ale i konfliktu v Gaze či rozplétání zločinných organizací. Ocenění si odnesli například Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize, Christine Havranová, Adéla Jelínková a Lukáš Valášek ze Seznam Zpráv nebo Pavla Holcová a Miroslav Tóth ze serveru investigace.cz. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z Deníku N za zmapování kauzy bitcoinového daru na ministerstvu spravedlnosti. Výsledky oznámila pořádající Nadace OSF.
21:42Aktualizovánopřed 26 mminutami

SOUHRN: Zásadní události středy 13. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy, 13. května 2026.
18:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve středu 13. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 18 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 12. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 12. května 2026.
včera v 18:27

Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
včera v 14:56

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit americké technologické společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků, rozhodl Soudní dvůr EU. Meta provozuje mimo jiné platformy Facebook a Instagram. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i orgány v dalších zemích.
včeraAktualizovánovčera v 11:04

SOUHRN: Zásadní události pondělí 11. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 11. května 2026.
11. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 10. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 10. května 2026.
10. 5. 2026
Načítání...