Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly reportérka Darja Stomatová z České televize (ČT) a komentátorka Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv. Informovala o tom místopředsedkyně Společnosti Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Stomatová je válečnou a zahraniční reportérkou, Šafaříková se věnuje komentování evropské politiky. Obě převzaly ocenění v pondělí v Centru současného umění DOX v Praze.
Stomatová vystudovala politologii a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracovala v TV Nova, o tři roky později odešla do CNN Prima News. „Jedním z klíčových momentů její novinářské dráhy byly reportáže z prvních dnů ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Spolu se svým kameramanem zůstala v Charkově v době, kdy se město ocitalo pod intenzivním bombardováním – jako poslední západní televizní štáb na místě,“ uvedla Kaslová.
Od března 2023 působí Stomatová v zahraniční redakci ČT, zpravodajství z války na Ukrajině se věnuje i nadále. „V jejím přístupu je patrná hluboká úcta k faktům i k lidem, o nichž informuje – a zároveň vědomí osobní odpovědnosti za každé vyslovené slovo,“ doplnila Kaslová.
Šafaříková vystudovala západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Rok strávila na pařížské Sorbonně v Centru pro vzdělávání a výcvik novinářů. V letech 2004 až 2009 působila v Bruselu jako zpravodajka Lidových novin, stejnou pozici zastávala i v letech 2021 až 2024 pro vydavatelství Economia. Po většinu kariéry psala pro týdeník Respekt, v roce 2024 nastoupila do Seznam Zpráv, kde se později stala vedoucí komentářového oddělení. Zaměřuje se na dění v Evropské unii a českou zahraniční politiku.
„Zahraničně politické komentování bývalo tradičně oblastí převážně mužskou. I Kateřina Šafaříková má ve svém současném týmu názorové rubriky Seznam Zprávy samé muže. Ale velí jim. Něco se tedy přece jen pomalu mění,“ uvedla členka Společnosti Ferdinanda Peroutky Libuše Koubská. K tomu, aby se novinář stal dobrým komentátorem, je podle ní nutné dorůst časem. „Nejen znalostmi, zkušenostmi, ale i osobně. Tohle krédo Kateřiny Šafaříkové považuji za velmi cenné. Ona sama ho dokonale splňuje,“ doplnila Koubská.
Novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky se udílejí od roku 1995, a to u příležitosti výročí narození prvorepublikového novináře a v exilu pak prvního šéfa československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Nositelé cen mají podle organizátorů vykazovat Peroutkovy vlastnosti, konkrétně „naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy“. Jejich práce musí vycházet z demokratické orientace, která je nekompromisní vůči projevům totalitarismu a kulturní, národnostní a politické nesnášenlivosti.