Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly reportérka Darja Stomatová z České televize (ČT) a komentátorka Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv. Informovala o tom místopředsedkyně Společnosti Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Stomatová je válečnou a zahraniční reportérkou, Šafaříková se věnuje komentování evropské politiky. Obě převzaly ocenění v pondělí v Centru současného umění DOX v Praze.

Stomatová vystudovala politologii a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracovala v TV Nova, o tři roky později odešla do CNN Prima News. „Jedním z klíčových momentů její novinářské dráhy byly reportáže z prvních dnů ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Spolu se svým kameramanem zůstala v Charkově v době, kdy se město ocitalo pod intenzivním bombardováním – jako poslední západní televizní štáb na místě,“ uvedla Kaslová.

Od března 2023 působí Stomatová v zahraniční redakci ČT, zpravodajství z války na Ukrajině se věnuje i nadále. „V jejím přístupu je patrná hluboká úcta k faktům i k lidem, o nichž informuje – a zároveň vědomí osobní odpovědnosti za každé vyslovené slovo,“ doplnila Kaslová.

Vybrané reportáže zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové

Šafaříková vystudovala západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Rok strávila na pařížské Sorbonně v Centru pro vzdělávání a výcvik novinářů. V letech 2004 až 2009 působila v Bruselu jako zpravodajka Lidových novin, stejnou pozici zastávala i v letech 2021 až 2024 pro vydavatelství Economia. Po většinu kariéry psala pro týdeník Respekt, v roce 2024 nastoupila do Seznam Zpráv, kde se později stala vedoucí komentářového oddělení. Zaměřuje se na dění v Evropské unii a českou zahraniční politiku.

„Zahraničně politické komentování bývalo tradičně oblastí převážně mužskou. I Kateřina Šafaříková má ve svém současném týmu názorové rubriky Seznam Zprávy samé muže. Ale velí jim. Něco se tedy přece jen pomalu mění,“ uvedla členka Společnosti Ferdinanda Peroutky Libuše Koubská. K tomu, aby se novinář stal dobrým komentátorem, je podle ní nutné dorůst časem. „Nejen znalostmi, zkušenostmi, ale i osobně. Tohle krédo Kateřiny Šafaříkové považuji za velmi cenné. Ona sama ho dokonale splňuje,“ doplnila Koubská.

Novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky se udílejí od roku 1995, a to u příležitosti výročí narození prvorepublikového novináře a v exilu pak prvního šéfa československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Nositelé cen mají podle organizátorů vykazovat Peroutkovy vlastnosti, konkrétně „naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy“. Jejich práce musí vycházet z demokratické orientace, která je nekompromisní vůči projevům totalitarismu a kulturní, národnostní a politické nesnášenlivosti.

