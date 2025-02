„Vydal by se i na linii bojů, aby ho našel.“ ČT odvysílá dokument Táta hledá syna

„Uvidíme příběh, který si nás sám našel. Není to tak, že by to byl příběh, který bychom si našli my, a pídili bychom se po tom problému,“ přiblížil Schürger. „Je to příběh otce, kterého jsme potkali a kterému jsme chtěli jen pomoct tím, že ho nakontaktujeme na naše známé, aby mohl najít svého syna,“ dodal s tím, že nakonec muže sledovali a natáčeli zhruba půl roku.

Hlavním hrdinou dokumentu je Jurij, jenž se vydal do Pokrovsku hledat svého syna – vojáka. Několik týdnů s ním nebyl v kontaktu a velení mu na dotazy neodpovídalo, takže se sám vypravil do města, o které se tvrdě bojuje.

„A dokonce byl ochoten se vydat i dál na linii bojů, aby svého syna našel. Nám to připadalo velmi silné,“ uvedla Stomatová. „Je to i příběh o strachu, o tom, co zažívá voják na frontě. Snažili jsme se popsat ten pocit, aby diváci chápali, o co tam jde.“