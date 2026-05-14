Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje

Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, oznámila ve čtvrtek dopoledne veřejnoprávní stanice LSM, podle níž tento krok znamená faktický konec vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
Siliňová se rozhodla odstoupit pět měsíců před plánovanými parlamentními volbami. Agentura Reuters o den dříve napsala, že kabinet ztratil parlamentní většinu, neboť levicově orientovaná Sprúdsova strana Progresivní oznámila, že už vládu nebude podporovat.
Siliňová Sprúdse vyzvala k rezignaci s tím, že obrana proti bezpilotním strojům nezasáhla dostatečně rychle. Po ministrově demisi vybrala za jeho nástupce plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise – ale bez konzultace s Progresivními, jimž toto křeslo v kabinetu dosud náleželo.
Prezident varoval před nestabilitou
Progresivní ve středu po setkání svých poslanců s premiérkou a zákonodárci její strany Nová jednota vyzvali prezidenta Edgarse Rinkévičse, aby zahájil konzultace se zástupci všech parlamentních stran o vytvoření nové vlády.
Třetí člen dosavadní koalice, Svaz zelených a zemědělců, připustil, že koalice fakticky padla. Opozice podle serveru Delfi avizovala, že předloží v parlamentu návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu Siliňové.
Rinkévičs se podle dřívějších informací LSM chystal v pátek setkat se zástupci všech parlamentních frakcí. Lotyšsko si nemůže dovolit politickou nejistotu a nestabilitu, uvedl ve středu prezident na sociálních sítích podle lotyšské veřejnoprávní stanice.