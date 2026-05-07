V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony


7. 5. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: Reuters, LSM.lv, ČT24, ČTK

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Na místo byly povolány stíhačky v rámci mnohonárodní letecké policejní mise NATO v Pobaltí. Jeden z dronů měl narazit do skladu ropy v lotyšském městě Rēzekne nedaleko ruských hranic. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, podle lotyšského ministra obrany Andrise Sprudse je pravděpodobně vypustila Ukrajina, když mířila proti ruským cílům.

Jeden z dronů narazil do skladu ropy v ulici Komunala ve městě Rēzekne, asi 40 kilometrů od ruských hranic, uvedla státní televizní stanice LSM s odvoláním na policii. Úřady obdržely informaci o požáru kolem 3:30 ráno, požár v areálu již v době příjezdu hasičů nehořel, dodala stanice. Hasiči uhasili doutnající plochu o rozloze asi třiceti metrů čtverečních v jedné z nádrží.

Podle stanice byly v důsledku vnějšího nárazu poškozeny čtyři ropné nádrže, které neobsahovaly ropné produkty. Hasiči následně kontrolovali nádrže termovizí, zvýšené teploty neobjevili. Lotyšská policie ve věci zahájila trestní řízení, postiženou oblast uzavřela.

Předseda okresní rady v Rēzekne Guntars Skudra tiskové agentuře LETA dříve potvrdil, že jeden z bezpilotních letounů dopadl na území pobočky společnosti East-West Transit v Rēzekne. Doplnil, že stroj narazil do prázdné olejové nádrže.

Lotyšské úřady vydaly ve čtvrtek v 4:09 místního času varování před drony pro obyvatele podél ruské hranice a požádaly je, aby zůstali doma. Ve čtvrtek budou v Rēzekne uzavřeny všechny školy, uvedla městská samospráva. Distanční výuka bude také v obci Balvi, otevřeny tam zůstanou mateřské školy.

Mluvčí lotyšské armády Maris Tutins řekl stanici Latvijas Radio, že armáda již v noci zaznamenala několik známek možného narušení lotyšského vzdušného prostoru. Armáda aktivovala mobilní týmy protivzdušné obrany, operuje také baltská letecká hlídková skupina.

Koncem března zasáhlo Lotyšsko a jeho sousedy z NATO, Estonsko a Litvu, několik zbloudilých ukrajinských dronů, z nichž jeden narazil do komína místní elektrárny, zatímco další nouzově přistál na zamrzlém jezeře a explodoval. Předpokládá se, že ukrajinské drony byly vypuštěny s cílem zasáhnout vojenské cíle v Rusku.

Pobaltské země se staví proti tomu, aby jejich území a vzdušný prostor byly využity k útokům dronů na cíle v Rusku, uvedli v dubnu jejich ministři zahraničí.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele.

Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Ukrajina před časem zintenzivnila dronové útoky na ruské ropné rafinerie a exportní trasy, z nichž některé se nacházejí poblíž ruských hranic s pobaltskými zeměmi a Finskem, napsal už dříve Reuters.

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Státy na západě USA se připravují na další sezonu lesních požárů. Obavy z rozsáhlých škod jsou letos o to větší, že napadlo rekordně málo sněhu. S včasným odhalením ohnisek nově pomáhá také umělá inteligence. Například ve státě Colorado technici osazují třináct metrů vysoké sloupy otočnými kamerami s vysokým rozlišením, které zachytí stoupající dým a nepřetržitě shromažďují data, která pak společně s údaji ze satelitů zpracovává umělá inteligence. Ne všude se ale její použití kvůli vysoké ceně vyplatí. Třeba společnost Pano AI si za jednu kameru účtuje 50 tisíc dolarů (přibližně milion korun) ročně. V ceně je zahrnuta také analýza požárního rizika a nepřetržitý provoz informačního centra.
Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Rostoucí napětí ve světě a ochlazení vztahů s Washingtonem žene Kanadu do náruče Evropské unie. Vzájemné obchodní i bezpečnostní vazby sílí a vyvstala i otázka, zda by se Ottawa mohla v budoucnu k bloku připojit. Někteří experti tvrdí, že Kanada je, co se hodnot a politik týká, ve skutečnosti „evropská“, změny smluv by však byly nutné. Ottawa zatím ideu odmítá, podle průzkumů by ji nicméně zvážila většina Kanaďanů.
Od začátku května zahynulo na Ukrajině nejméně 70 civilistů, uvádí OSN

Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Uvedla to Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU), která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Jihoafrické úřady u dvou pacientů potvrdily jihoamerickou variantu viru, která se může šířit mezi lidmi. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo vyplulo od Kapverd a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu na Tenerife by se mělo dostat asi v sobotu.
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, americký letoun během středy zasáhl íránský tanker. Do oblasti směřuje francouzská letadlová loď Charles de Gaulle.
Izrael bez varování udeřil na Bejrút

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Podle oficiálního izraelského prohlášení úder směřoval na velitele elitní jednotky Radván, která spadá pod teroristické hnutí Hizballáh, napsala agentura Reuters.
