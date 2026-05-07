V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Na místo byly povolány stíhačky v rámci mnohonárodní letecké policejní mise NATO v Pobaltí. Jeden z dronů měl narazit do skladu ropy v lotyšském městě Rēzekne nedaleko ruských hranic. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, podle lotyšského ministra obrany Andrise Sprudse je pravděpodobně vypustila Ukrajina, když mířila proti ruským cílům.
Jeden z dronů narazil do skladu ropy v ulici Komunala ve městě Rēzekne, asi 40 kilometrů od ruských hranic, uvedla státní televizní stanice LSM s odvoláním na policii. Úřady obdržely informaci o požáru kolem 3:30 ráno, požár v areálu již v době příjezdu hasičů nehořel, dodala stanice. Hasiči uhasili doutnající plochu o rozloze asi třiceti metrů čtverečních v jedné z nádrží.
Podle stanice byly v důsledku vnějšího nárazu poškozeny čtyři ropné nádrže, které neobsahovaly ropné produkty. Hasiči následně kontrolovali nádrže termovizí, zvýšené teploty neobjevili. Lotyšská policie ve věci zahájila trestní řízení, postiženou oblast uzavřela.
Předseda okresní rady v Rēzekne Guntars Skudra tiskové agentuře LETA dříve potvrdil, že jeden z bezpilotních letounů dopadl na území pobočky společnosti East-West Transit v Rēzekne. Doplnil, že stroj narazil do prázdné olejové nádrže.
Lotyšské úřady vydaly ve čtvrtek v 4:09 místního času varování před drony pro obyvatele podél ruské hranice a požádaly je, aby zůstali doma. Ve čtvrtek budou v Rēzekne uzavřeny všechny školy, uvedla městská samospráva. Distanční výuka bude také v obci Balvi, otevřeny tam zůstanou mateřské školy.
Mluvčí lotyšské armády Maris Tutins řekl stanici Latvijas Radio, že armáda již v noci zaznamenala několik známek možného narušení lotyšského vzdušného prostoru. Armáda aktivovala mobilní týmy protivzdušné obrany, operuje také baltská letecká hlídková skupina.
Drony v Pobaltí
Koncem března zasáhlo Lotyšsko a jeho sousedy z NATO, Estonsko a Litvu, několik zbloudilých ukrajinských dronů, z nichž jeden narazil do komína místní elektrárny, zatímco další nouzově přistál na zamrzlém jezeře a explodoval. Předpokládá se, že ukrajinské drony byly vypuštěny s cílem zasáhnout vojenské cíle v Rusku.
Pobaltské země se staví proti tomu, aby jejich území a vzdušný prostor byly využity k útokům dronů na cíle v Rusku, uvedli v dubnu jejich ministři zahraničí.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele.
Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Ukrajina před časem zintenzivnila dronové útoky na ruské ropné rafinerie a exportní trasy, z nichž některé se nacházejí poblíž ruských hranic s pobaltskými zeměmi a Finskem, napsal už dříve Reuters.