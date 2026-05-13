V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

Pět měsíců před parlamentními volbami se v Lotyšsku po odstoupení ministra obrany rozpadla vládní koalice složená ze tří stran, uvedla agentura DPA. Jen několik dní po ministrově rezignaci jeho levicově orientovaná strana Progresivní oznámila, že nebude podporovat vládu, která tak ztrácí parlamentní většinu.
Ministr obrany Andris Sprúds (Progresivní) rezignoval v neděli 10. května poté, co minulý čtvrtek dva ukrajinské drony, které přiletěly z Ruska, zasáhly lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Siliňová ministra dříve vyzvala k rezignaci s tím, že obrana proti dronům nezasáhla dostatečně rychle.
Po jeho demisi vybrala za jeho nástupce plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise, ale bez konzultace s Progresivními, jimž toto křeslo ve vládě dosud náleželo. Progresivní po středečním setkání svých poslanců s premiérkou a zákonodárci její strany Nová jednota vyzvali prezidenta Edgarse Rinkévičse, aby zahájil konzultace se zástupci všech parlamentních stran o vytvoření nové vlády.
Třetí člen dosavadní koalice, Svaz zelených a zemědělců, připustil, že vláda fakticky padla. Opozice přislíbila již ve čtvrtek předložit v parlamentu návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu Siliňové, napsal server Delfi.lv.
Siliňová po schůzce s Progresivními napsala na sociální síti, že partnerům jako řešení pro další spolupráci nabídla společně prosazovat profesionálního kandidáta na ministra obrany, což odmítli. „Místo dohody o společné práci se vedení Progresivních rozhodlo nepřevzít žádnou odpovědnost za blaho našich občanů a posílení bezpečnosti a obrany naší země,“ uvedla a dodala, že s vedením své strany a s koaličním partnerem projedná další kroky.