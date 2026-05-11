Estonsko žádá po incidentech v Pobaltí lepší kontrolu ukrajinských dronů

Estonská vláda uvedla, že očekává, že Kyjev zlepší kontrolu nad svými drony poté, co v posledních měsících došlo k sérii narušení vzdušného prostoru na hranicích pobaltských států.
Ukrajina od ledna opakovaně útočila na ruská zařízení pro vývoz ropy na pobřeží Baltského moře a několik dronů skončilo na území pobaltských států a Finska – pravděpodobně kvůli rušení signálu Ruskem.
V pátek ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha sdělil, že země „zvažuje“ vyslání ukrajinských expertů do regionu poté, co byla narušena lotyšská hranice a nejméně jeden dron zasáhl sklad pohonných hmot.
Podle něj by to „pomohlo přímo posílit bezpečnost vzdušného prostoru našich přátel proti jakýmkoli typům incidentů“.
Ukrajinští představitelé už o této záležitosti jednali s Estonskem. Tamní vláda od Ukrajiny především očekává, že zlepší kontrolu nad vlastními drony.
Estonský ministr obrany Hanno Pevkur uvedl: „Samozřejmě je třeba to všechno upřesnit a vyjasnit, co přesně to znamená a co tím sami měli na mysli. Začneme se tím teď velmi rychle zabývat. Pro Ukrajince je jistě nejjednodušší způsob, jak udržet své drony mimo naše území, lépe kontrolovat jejich činnost.“
Ukrajina má právo se bránit a útočit na ruské cíle, podle šéfa estonské diplomacie Marguse Tsahkny má ale vláda obavy z možných vážnějších nehod.
Obavy z možného převzetí kontroly nad ukrajinskými drony
„Pokud operují velmi blízko hranic NATO, pak by se mohlo stát, že kdyby Rusko nasadilo raketový systém nebo něco podobného, mohlo by to skončit na území Aliance. Rusko se přitom NATO ve skutečnosti obává a v takovém případě jednoduše nechce vojenský konflikt eskalovat. Zároveň je to ale nebezpečné i v jiném smyslu. Rusko by mohlo převzít kontrolu nad ukrajinskými drony a poslat je směrem k nám, někam, kde by mohly být i civilní oběti,“ řekl Tsahkna.
Kyjev své útoky na ruské přístavy v Baltském moři nezastaví, a podobným incidentům s drony proto bude velmi obtížné zabránit.
„Je jasné, že by zde měl existovat určitý prvek vzájemné spolupráce a ohleduplnosti. Podle mého názoru by se tím měl estonský stát aktivně zabývat sám, místo aby čekal, až Ukrajina přijde s nějakými vlastními návrhy,“ míní bezpečnostní expert Rainer Saks.
Estonský a ukrajinský ministr obrany spolu naposledy mluvili před týdnem, když jeden dron krátce pronikl do estonského vzdušného prostoru. Pevkur uvedl, že znovu prošli všechna opatření, o nichž jednali už dříve.
„Trajektorii je možné změnit, lety lze kontrolovat prostřednictvím takzvaných kill switchů zabudovaných v dronech, tedy systémů automatického zničení. Pokud je vidět, že se dron odchyluje od kurzu, je možné ho na dálku a automaticky zničit,“ popsal estonský ministr obrany.
V březnu několik dronů narušilo estonský vzdušný prostor, přičemž jeden z nich zasáhl komín elektrárny Auvere, která leží dva kilometry od hranice s Ruskem. O týden později se další dron zřítil v oblasti Tartu. Od té doby byly trosky vyplaveny také na severním pobřeží.
Moskva tvrdí, že pobaltské státy umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor k útokům, což lídři Lotyšska, Litvy a Estonska opakovaně odmítli. Kyjev naopak obviňuje Moskvu, že drony záměrně navádí do vzdušného prostoru pobaltských států.
Článek napsala Maria-Ann Rohemäeová (ERR), poprvé byl publikován 10. května 2026 v 06:44 SELČ.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.