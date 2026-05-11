Estonsko žádá po incidentech v Pobaltí lepší kontrolu ukrajinských dronů


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Estonská vláda uvedla, že očekává, že Kyjev zlepší kontrolu nad svými drony poté, co v posledních měsících došlo k sérii narušení vzdušného prostoru na hranicích pobaltských států.

Ukrajina od ledna opakovaně útočila na ruská zařízení pro vývoz ropy na pobřeží Baltského moře a několik dronů skončilo na území pobaltských států a Finska – pravděpodobně kvůli rušení signálu Ruskem.

V pátek ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha sdělil, že země „zvažuje“ vyslání ukrajinských expertů do regionu poté, co byla narušena lotyšská hranice a nejméně jeden dron zasáhl sklad pohonných hmot.

Podle něj by to „pomohlo přímo posílit bezpečnost vzdušného prostoru našich přátel proti jakýmkoli typům incidentů“.

V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony
Cizí dron v Lotyšsku

Ukrajinští představitelé už o této záležitosti jednali s Estonskem. Tamní vláda od Ukrajiny především očekává, že zlepší kontrolu nad vlastními drony.

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur uvedl: „Samozřejmě je třeba to všechno upřesnit a vyjasnit, co přesně to znamená a co tím sami měli na mysli. Začneme se tím teď velmi rychle zabývat. Pro Ukrajince je jistě nejjednodušší způsob, jak udržet své drony mimo naše území, lépe kontrolovat jejich činnost.“

Ukrajina má právo se bránit a útočit na ruské cíle, podle šéfa estonské diplomacie Marguse Tsahkny má ale vláda obavy z možných vážnějších nehod.

Ukrajina hlásí dva mrtvé navzdory příměří, o jeho porušování mluví i Rusko
Ilustrační foto: následky ruského útoku na Charkov (7. května 2026)

Obavy z možného převzetí kontroly nad ukrajinskými drony

„Pokud operují velmi blízko hranic NATO, pak by se mohlo stát, že kdyby Rusko nasadilo raketový systém nebo něco podobného, mohlo by to skončit na území Aliance. Rusko se přitom NATO ve skutečnosti obává a v takovém případě jednoduše nechce vojenský konflikt eskalovat. Zároveň je to ale nebezpečné i v jiném smyslu. Rusko by mohlo převzít kontrolu nad ukrajinskými drony a poslat je směrem k nám, někam, kde by mohly být i civilní oběti,“ řekl Tsahkna.

Kyjev své útoky na ruské přístavy v Baltském moři nezastaví, a podobným incidentům s drony proto bude velmi obtížné zabránit.

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur
Zdroj: Priit Mürk/ERR

„Je jasné, že by zde měl existovat určitý prvek vzájemné spolupráce a ohleduplnosti. Podle mého názoru by se tím měl estonský stát aktivně zabývat sám, místo aby čekal, až Ukrajina přijde s nějakými vlastními návrhy,“ míní bezpečnostní expert Rainer Saks.

Estonský a ukrajinský ministr obrany spolu naposledy mluvili před týdnem, když jeden dron krátce pronikl do estonského vzdušného prostoru. Pevkur uvedl, že znovu prošli všechna opatření, o nichž jednali už dříve.

„Trajektorii je možné změnit, lety lze kontrolovat prostřednictvím takzvaných kill switchů zabudovaných v dronech, tedy systémů automatického zničení. Pokud je vidět, že se dron odchyluje od kurzu, je možné ho na dálku a automaticky zničit,“ popsal estonský ministr obrany.

Bez bezpečnosti není blahobyt, řekl finský prezident pro ČT
Finský prezident Alexander Stubb

V březnu několik dronů narušilo estonský vzdušný prostor, přičemž jeden z nich zasáhl komín elektrárny Auvere, která leží dva kilometry od hranice s Ruskem. O týden později se další dron zřítil v oblasti Tartu. Od té doby byly trosky vyplaveny také na severním pobřeží.

Moskva tvrdí, že pobaltské státy umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor k útokům, což lídři Lotyšska, Litvy a Estonska opakovaně odmítli. Kyjev naopak obviňuje Moskvu, že drony záměrně navádí do vzdušného prostoru pobaltských států.

Článek napsala Maria-Ann Rohemäeová (ERR), poprvé byl publikován 10. května 2026 v 06:44 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Bouřky dorazily do Česka. Objevilo se i krupobití

08:31Aktualizovánopřed 4 mminutami
Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

12:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

15:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

03:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

před 3 hhodinami
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

11:09Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

09:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

10:07Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Ukrajina hlásí pět mrtvých navzdory příměří, o jeho porušování mluví i Rusko

Ukrajinská armáda i regionální představitelé informovali o útocích ruských dronů a o bojových střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách, a to navzdory stále platnému třídennímu příměří zprostředkovanému Spojenými státy. Podle ukrajinských úřadů přišlo při těchto ruských útocích o život pět lidí a nejméně sedmnáct dalších utrpělo zranění. Moskva rovněž obvinila Ukrajinu z porušování příměří.
16:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar sankce odmítl, podle něj Izrael bude pokračovat v podpoře osadníků.
15:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Britský premiér Keir Starmer v reflexi výsledků místních voleb, v nichž jeho labouristé ztratili téměř 1500 křesel a získali jen asi 1070, převzal za propad zodpovědnost, rezignovat ale odmítl. Znamenalo by to podle něj uvržení země do chaosu. Chápe, že lidé jsou frustrovaní ze stavu země, politiky i z něj samotného, ale slíbil změnu. Protiimigrační subjekt Reform UK, jenž volby na počet mandátů vyhrál, je podle něj nebezpečím pro celou zemi.
11:09Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. V pondělí to podle agentur uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. USA hovoří o dvou možných případech. Zbývající cestující z lodi budou ještě v pondělí přepraveni společným letem do Nizozemska.
09:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Lotyšsko trápí vysoký počet sebevražd

Podle nejnovějších údajů za rok 2024 jsou sebevraždy v Lotyšsku nejčastější vnější příčinou úmrtí. Znamená to, že si tam život vezme více lidí, než kolik jich zemře při dopravních nehodách. Vysoká je navíc míra sebevražd jak mezi dospívajícími, tak mezi dospělými, uvedl pořad lotyšské televize LTV De Facto.
před 5 hhodinami

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra byl propuštěn z vězení

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra, jedna z nejvýraznějších postav thajské politiky, byl v pondělí propuštěn z vězení v Bangkoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Šestasedmdesátiletý miliardář, který zbohatl v telekomunikačním průmyslu, si od září odpykával roční trest za korupci. Během čtyřměsíční zkušební doby bude muset nosit elektronický náramek.
03:23Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Barel ropy zdražuje na začátku týdne zhruba o čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Severomořská ropa Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.
před 10 hhodinami
