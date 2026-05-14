Si v Pekingu přijal Trumpa, oba mluvili o lepších vztazích


14. 5. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Reuters

Čínský vůdce Si Ťin-pching ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho oficiální návštěvě Číny. Jednání, které chtějí věnovat především snaze o zlepšení obchodních vztahů, předcházela ceremonie před prezidentským palácem spojená s přehlídkou armádních jednotek. Podle tiskových agentur Si na úvod jednání s Trumpem prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Dodal, že stabilita vztahů obou velmocí je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve.

Cesta se koná v době, která je pro šéfa Bílého domu citlivá, uvedla agentura AP. Jeho popularitu ve Spojených státech snížila válka s Íránem, která začala 28. února americko-izraelskými údery, a rostoucí inflace, jež je důsledkem tohoto konfliktu. Americký prezident se proto snaží dosáhnout mezinárodního úspěchu uzavřením dohod s Čínou o nákupu většího množství amerických potravin a letadel. Trump prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu.

„Je pravda, že někdy američtí prezidenti použijí zahraniční cestu jako nástroj ke zlepšení svého nejistého postavení doma,“ připouští profesor historie a mezinárodních vztahů z Boston University Igor Lukeš. Není si však jistý, že voličská základna Trumpa tomu skutečně bude věnovat pozornost. 

GALERIE
Komentátoři k současné situaci v USA

„Podle průzkumů veřejného mínění nehraje v tuto chvíli v očích Američanů zahraniční politika tak důležitou roli jako domácí situace,“ konstatoval Zpravodaj ČT ve Washingtonu Václav Černohorský. „V řadě ohledů jsou to ale spojené nádoby a Donald Trump bude nepochybně chtít z Pekingu odjíždět s velkými konkrétními obchody,“ dodal.

Trumpa v Číně provází početná podnikatelská delegace

Peking a Washington spolu vedou dlouholetou obchodní válku, která se vyostřila, když USA uvalily na čínské zboží vysoká cla a Peking pohrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin. Na společném setkání v Jižní Koreji loni v říjnu se však oba prezidenti dohodli na příměří.

Podle ekonoma Tomáše Cverny je pro Trumpa jeho současná návštěva v Číně právě mimo jiné z ekonomického hlediska velmi důležitá. „Donald Trump v loňském roce poměrně významně eskaloval konflikt mezi USA a Čínou na úrovni obchodu s tím, že Si Ťin-pching drží v zásadě Trumpa pod velmi silným tlakem. Pokud by se Čína rozhodla opravdu neexportovat vzácné zeminy do USA, tak nastává velký problém, protože USA by pak nemohly pracovat s tou svou nejvyspělejší technologií – vzácné zeminy se používají při výrobě polovodičových čipů,“ říká Cverna.

Nahrávám video
Tomáš Cverna k ekonomické situaci USA a Číny
Zdroj: ČT24

Trumpa v Číně provází početná podnikatelská delegace, ve které jsou mimo jiné představitelé amerických společností Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa, JPMorgan, Cargill nebo BlackRock. Složení americké delegace dle politologa Martina Jiruška z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Masarykově univerzitě naznačuje, že obchodní témata budou rozhovorům dominovat a budou nejvíce viditelná.

Řeč by měla zřejmě přijít také na Írán a Tchaj-wan

Dalším tématem rozhovorů má být podle médií čínská podpora Teheránu. Peking již několikrát kritizoval Spojené státy za vyvolání konfliktu s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem, a americké zpravodajské služby tvrdí, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany. Americký ministr zahraničí Marco Rubio podle agentury Reuters stanici Fox News sdělil, že USA doufají, že přesvědčí Čínu k zaujetí aktivnější role ve snaze přimět Írán k přehodnocení svých aktivit v Perském zálivu.

Nahrávám video
Politolog Martin Jirušek k návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně
Zdroj: ČT24

Řeč má však pravděpodobně přijít také na situaci kolem Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území. „Pro Čínu je důležitý Tchaj-wan. Čína by ráda, aby Amerika omezila nebo zastavila svůj prodej zbraní Tchaj-wanu, nebo alespoň aby zůstala u své politiky jedné Číny,“ říká Sinoložka Karina Kapounová z projektu Sinopsis. „USA jsou klíčový aktér, který podporuje Tchaj-wan zbraňovými systémy, dodávkami zbraní. Na přelomu roku byl schválen velký několikamiliardový balíček vojenských dodávek, o dalším ještě o několik miliard větším balíčku se jedná. To je pravděpodobně ten bod, kde by Čína chtěla vidět nějaký ústupek,“ míní Jirušek.

Po jednání Trump odpoledne navštíví Chrám nebes v Pekingu a večer se zúčastní státní večeře. Další schůzku s čínským prezidentem má naplánovanou na pátek. Poté bude následovat pracovní oběd obou prezidentů, po kterém se Trump vydá na cestu zpět do USA.

Nahrávám video
Sinoložka Karina Kapounová k návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně
Zdroj: ČT24

Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017 – za svého prvního působení v Bílém domě. Jak poukázala zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová, tehdy se návštěva nesla ve výrazně slavnostním duchu – pro Trumpa byla například uspořádána prohlídka Zakázaného města a soukromá večeře uvnitř tohoto areálu, což do té doby žádný ze zahraničních hostů nezažil. Současná návštěva Číny je dle Šámalové méně vřelá a osobní, což ale neznamená, že je méně pečlivě připravená a slavnostní.

Kapounová míní, že od roku 2017 se proměnilo také postavení Číny. Ta se dle expertky proměnila v silnější stát, který zapracoval na vlastní soběstačnosti a dokázal, že je schopen ustát konfrontace, jakou byla například ta mezi Pekingem a Washingtonem v oblasti obchodu. Čína bude tedy chtít podle Kapounové ve vztahu k USA vystupovat jako rovnocenný partner.

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy
Prezident USA Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching při setkáni na summitu APEC 30. října 2025

Výběr redakce

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 19 mminutami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 7 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Bytová nouze se stále více dotýká dětí

VideoBytová nouze se stále více dotýká dětí

před 10 hhodinami
Případů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

VideoPřípadů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Si v Pekingu přijal Trumpa, oba mluvili o lepších vztazích

Čínský vůdce Si Ťin-pching ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho oficiální návštěvě Číny. Jednání, které chtějí věnovat především snaze o zlepšení obchodních vztahů, předcházela ceremonie před prezidentským palácem spojená s přehlídkou armádních jednotek. Podle tiskových agentur Si na úvod jednání s Trumpem prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Dodal, že stabilita vztahů obou velmocí je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve.
03:34Aktualizovánopřed 6 mminutami

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Ruský postup na ukrajinském bojišti se zpomaluje, a proto se Moskva snaží vykreslit své vojenské „úspěchy“ pomocí AI videí, uvedl Institut pro studium války (ISW). Kyjev zároveň tvrdí, že na frontě přebral iniciativu – podle analytika Jana Kofroně je však předčasné o takové situaci mluvit. Větším postupům na frontě pak dle experta Jana Šíra neprospívá stávající podoba bojiště, kde se v řadě úseků nachází i deset kilometrů hluboká „kill zóna“.
před 19 mminutami

Kyjev čelí masivnímu útoku ruských dronů a střel, uvádí činitelé

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, uvedli místní činitelé. Zasaženo podle nich bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti.
před 1 hhodinou

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Parlamentní většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění Knesetu (izraelského parlamentu), který otevírá cestu k předčasným volbám, uvedla Netanjahuova strana Likud. Podle serveru The Times of Israel (ToI) jsou pod návrhem podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, podle agentury AFP však zřejmě až příští středu. Návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem.
před 7 hhodinami

VideoPadesát let po operaci v Entebbe o ní vychází česky kniha Ida Netanjahua

Jonatan Netanjahu velel coby třicetiletý podplukovník riskantní operaci, při níž v roce 1976 elitní izraelské komando Sajeret Matkal zachránilo 102 ze 106 židovských rukojmí z ugandského letiště v Entebbe, kde zároveň zlikvidovalo všech sedm palestinských a německých teroristů, kteří je unesli. Sám při tom přišel o život. O svém bratru Jonatanovi napsal izraelský veterán a spisovatel Ido Netanjahu knihu, která nyní vychází v češtině pod názvem Joniho poslední bitva. S nejmladším z bratrů Netanjahuových, který v knize slavnou operaci popisuje díky desítkám sesbíraných svědectví minutu po minutě, mluvil pro Horizont ČT24 Jakub Szántó.
před 8 hhodinami

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky prezidenta Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si přál.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko ve středu vyslalo proti Ukrajině přinejmenším osm set dronů. Zabily šest lidí, desítky dalších zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety a střely. Útoky ruských dronů na Zakarpatskou oblast Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina, odsoudilo Maďarsko. Ukrajina podle slovenské policie kvůli masivnímu celodennímu náletu asi na dvě hodiny uzavřela hraniční přechody se Slovenskem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rusko je a zůstane hlavní hrozbou pro budoucnost Evropy, řekl Pavel po jednání B9

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí, byla to ale i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9). Lídři B9 se podle Pavla shodli na tom, že Rusko je největší hrozbou pro budoucnost Evropy. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance. Summitu v Bukurešti se zúčastnili také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník NATO Mark Rutte.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...