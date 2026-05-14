Si v Pekingu přijal Trumpa, oba mluvili o lepších vztazích

Čínský vůdce Si Ťin-pching ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho oficiální návštěvě Číny. Jednání, které chtějí věnovat především snaze o zlepšení obchodních vztahů, předcházela ceremonie před prezidentským palácem spojená s přehlídkou armádních jednotek. Podle tiskových agentur Si na úvod jednání s Trumpem prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Dodal, že stabilita vztahů obou velmocí je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve.
Cesta se koná v době, která je pro šéfa Bílého domu citlivá, uvedla agentura AP. Jeho popularitu ve Spojených státech snížila válka s Íránem, která začala 28. února americko-izraelskými údery, a rostoucí inflace, jež je důsledkem tohoto konfliktu. Americký prezident se proto snaží dosáhnout mezinárodního úspěchu uzavřením dohod s Čínou o nákupu většího množství amerických potravin a letadel. Trump prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu.
„Je pravda, že někdy američtí prezidenti použijí zahraniční cestu jako nástroj ke zlepšení svého nejistého postavení doma,“ připouští profesor historie a mezinárodních vztahů z Boston University Igor Lukeš. Není si však jistý, že voličská základna Trumpa tomu skutečně bude věnovat pozornost.
„Podle průzkumů veřejného mínění nehraje v tuto chvíli v očích Američanů zahraniční politika tak důležitou roli jako domácí situace,“ konstatoval Zpravodaj ČT ve Washingtonu Václav Černohorský. „V řadě ohledů jsou to ale spojené nádoby a Donald Trump bude nepochybně chtít z Pekingu odjíždět s velkými konkrétními obchody,“ dodal.
Peking a Washington spolu vedou dlouholetou obchodní válku, která se vyostřila, když USA uvalily na čínské zboží vysoká cla a Peking pohrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin. Na společném setkání v Jižní Koreji loni v říjnu se však oba prezidenti dohodli na příměří.
Podle ekonoma Tomáše Cverny je pro Trumpa jeho současná návštěva v Číně právě mimo jiné z ekonomického hlediska velmi důležitá. „Donald Trump v loňském roce poměrně významně eskaloval konflikt mezi USA a Čínou na úrovni obchodu s tím, že Si Ťin-pching drží v zásadě Trumpa pod velmi silným tlakem. Pokud by se Čína rozhodla opravdu neexportovat vzácné zeminy do USA, tak nastává velký problém, protože USA by pak nemohly pracovat s tou svou nejvyspělejší technologií – vzácné zeminy se používají při výrobě polovodičových čipů,“ říká Cverna.
Trumpa v Číně provází početná podnikatelská delegace, ve které jsou mimo jiné představitelé amerických společností Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa, JPMorgan, Cargill nebo BlackRock. Složení americké delegace dle politologa Martina Jiruška z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Masarykově univerzitě naznačuje, že obchodní témata budou rozhovorům dominovat a budou nejvíce viditelná.
Řeč by měla zřejmě přijít také na Írán a Tchaj-wan
Dalším tématem rozhovorů má být podle médií čínská podpora Teheránu. Peking již několikrát kritizoval Spojené státy za vyvolání konfliktu s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem, a americké zpravodajské služby tvrdí, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany. Americký ministr zahraničí Marco Rubio podle agentury Reuters stanici Fox News sdělil, že USA doufají, že přesvědčí Čínu k zaujetí aktivnější role ve snaze přimět Írán k přehodnocení svých aktivit v Perském zálivu.
Řeč má však pravděpodobně přijít také na situaci kolem Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území. „Pro Čínu je důležitý Tchaj-wan. Čína by ráda, aby Amerika omezila nebo zastavila svůj prodej zbraní Tchaj-wanu, nebo alespoň aby zůstala u své politiky jedné Číny,“ říká Sinoložka Karina Kapounová z projektu Sinopsis. „USA jsou klíčový aktér, který podporuje Tchaj-wan zbraňovými systémy, dodávkami zbraní. Na přelomu roku byl schválen velký několikamiliardový balíček vojenských dodávek, o dalším ještě o několik miliard větším balíčku se jedná. To je pravděpodobně ten bod, kde by Čína chtěla vidět nějaký ústupek,“ míní Jirušek.
Po jednání Trump odpoledne navštíví Chrám nebes v Pekingu a večer se zúčastní státní večeře. Další schůzku s čínským prezidentem má naplánovanou na pátek. Poté bude následovat pracovní oběd obou prezidentů, po kterém se Trump vydá na cestu zpět do USA.
Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017 – za svého prvního působení v Bílém domě. Jak poukázala zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová, tehdy se návštěva nesla ve výrazně slavnostním duchu – pro Trumpa byla například uspořádána prohlídka Zakázaného města a soukromá večeře uvnitř tohoto areálu, což do té doby žádný ze zahraničních hostů nezažil. Současná návštěva Číny je dle Šámalové méně vřelá a osobní, což ale neznamená, že je méně pečlivě připravená a slavnostní.
Kapounová míní, že od roku 2017 se proměnilo také postavení Číny. Ta se dle expertky proměnila v silnější stát, který zapracoval na vlastní soběstačnosti a dokázal, že je schopen ustát konfrontace, jakou byla například ta mezi Pekingem a Washingtonem v oblasti obchodu. Čína bude tedy chtít podle Kapounové ve vztahu k USA vystupovat jako rovnocenný partner.