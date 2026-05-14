Čína vnímá USA jako světového potížistu, píší o návštěvě Trumpa média


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Za osm let od předchozí návštěvy Donalda Trumpa v Číně se situace změnila a americký prezident se musí připravit na „Velkou čínskou zeď sebevědomí“. Čína stále více vnímá Spojené státy jako velmoc v úpadku a jako „světového potížistu“, píše ve čtvrtek zahraniční tisk v souvislosti s čínsko-americkým summitem.

Když Trump koncem roku 2017 navštívil Čínu, uvítal ho prezident Si Ťin-pching grandiózní přehlídkou čínské historie a kultury včetně čtyřhodinové soukromé prohlídky Zakázaného města a zhlédnutí představení Pekingské opery, napsal list The New York Times.

O osm let, jednu pandemii a dvě obchodní války později se Trump vrací do Pekingu, kde rezonuje téma budoucí dominance – ne dávného majestátu. Média plní články o tančících robotech, rojích dronů a tichém bzučení elektrických vozidel. A sama Čína se nestaví do pozice státu, který se snaží dohnat Západ, ale prezentuje se jako supervelmoc připravená ho předčit, dodal list.

Ačkoli čínská ekonomika čelí potížím a růst mezd se zpomalil, v zemi sílí agresivní nacionalismus, napsal zpravodajský server The Guardian. Podněcuje ho státní propaganda a zjevný pád Spojených států do chaosu a nefunkčnosti, včetně skutečnosti, že se této zemi podařilo zvolit tak nekonvenčního a nepředvídatelného vůdce, jakým je Trump.

Trumpovy nedávné zahraničněpolitické riskantní kroky, od únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura až po rozpoutání války s Íránem, jen posílily názor běžných Číňanů, že Spojené státy působí problémy.

Americký prezident v Číně ztratil svou novost a je nyní považován za vůdce, který by mohl představovat skutečnou hrozbu pro čínské zájmy, a to navzdory tomu, že Si Ťin-pchinga popsal jako „úžasného chlapa“, dodal The Guardian.

Po celá desetiletí pohlíželi mnozí Číňané na Spojené státy se směsicí obdivu, závisti i zášti. Amerika představovala bohatství, technologickou vyspělost a institucionální jistotu. I kritici Washingtonu, kteří americký systém hanili, často předpokládali, že funguje. Trumpův vzestup a jeho bouřlivé druhé funkční období tento obraz rozbily, poznamenal deník The New York Times.

List připomněl, že v lednu zveřejnila pekingská expertní skupina spojená s Univerzitou Žen-min triumfální zprávu o prvním roce Trumpova návratu do úřadu. Zpráva tvrdila, že jeho cla, útoky na spojence, protiimigrační politika a útoky na americký politický establishment nechtěně posílily Čínu a zároveň oslabily Spojené státy. Název zprávy zněl: „Díky, Trumpe.“

Také zpravodajský server Financial Times píše, že není pochyb o tom, že vláda v Pekingu čelí nesčetným domácím výzvám. Ale pokud jde o postavení Číny v mezinárodním systému a postoj Pekingu vůči USA, musí se Trump a jeho tým připravit na to, že narazí na Velkou čínskou zeď sebevědomí.

Tato nově nabytá sebejistota pramení ze dvou faktorů. Zaprvé z přesvědčení Pekingu, že síla Číny, zejména její ekonomická moc, je nyní taková, že se nemusí USA přizpůsobovat, aniž by si vynutila vlastní ústupky. V Pekingu převládá názor, že Čína je jedinou zemí, která úspěšně čelila Trumpově vládě v nedávných obchodních válkách iniciovaných Washingtonem, dodal Financial Times.

Druhým faktorem je dojem čínských odborníků na zahraniční politiku, že se konečně začíná formovat jejich dlouho očekávaný multipolární svět – mezinárodní systém, v němž je moc rozptýlena, vliv USA slábne a čínský vliv roste. Čínský ministr zahraničí Wang I ostatně tento pojem multipolarity použil jako ústřední myšlenku svého projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci 2025, napsal Financial Times.

Změna čínského postoje vůči Spojeným státům se odráží i v životě běžných lidí. Skromná jídelna Jao-ťi Čchao-kan stojící v blízkosti historických pekingských věží kdysi hrdě vystavovala fotografie Joea Bidena, který restauraci navštívil v roce 2011, když byl viceprezidentem USA.

Tehdy byla Bidenova návštěva v Číně doslova virální hit. Ale před několika lety jídelna důkazy o Bidenově návštěvě během rekonstrukce tiše odstranila, napsal list The Guardian. Návštěva vysokého amerického představitele už v Číně není důvodem k chlubení.

Příběh o americkém úpadku nezačal s Donaldem Trumpem, píše deník The New York Times. Čínská státní média a komentátoři už léta poukazují na případy hromadné střelby, bezdomovectví, politickou polarizaci a ekonomickou nerovnost v USA jako na důkazy selhání západní demokracie.

Návrat Donalda Trumpa do úřadu a nevyzpytatelné rozhodování jeho administrativy v domácí i zahraniční politice však čínskému propagandistickému aparátu poskytly dostatek nového materiálu.

Obrázky z razií proti imigrantům, střelby v Minneapolis a hořkých politických sporů se hojně šíří na čínských sociálních sítích spolu s triumfálními komentáři o nefunkčnosti amerického systému. To, co kdysi mnoha vzdělaným Číňanům znělo jako přehnaná propaganda, se pro některé stále více jeví jako objektivní realita, dodal The New York Times.

Jeden čínský odborník v Pekingu tento týden uvedl, že Trump chce být, podobně jako svého času americký politik Henry Kissinger, vnímán jako průkopník v americko-čínských vztazích. Někteří obyčejní Číňané jsou ale skeptičtí, uvádí The Guardian. A cituje příspěvek jednoho z uživatelů sociální sítě Weibo: „S Trumpem nemá smysl o čemkoli diskutovat. Jakmile se vrátí, změní názor. To, co řekne ráno, se může odpoledne změnit.“

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

SledujteTrumpův projev na návštěvě Číny

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes, píší agentury. Státníci mluvili mimo jiné o lepších vztazích. Později podle čínských médií Si během jednání s Trumpem uvedl, že Čína a Spojené státy se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu. Nyní se Trump účastní státní večeře.
03:34

Masivní ruský útok na Kyjev má čtyři oběti a desítky zraněných

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí čtyři mrtvé a čtyřicet zraněných včetně dvou dětí. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti. V Oděse agresor cílil na přístav a železnici. Ruské útoky odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer).
04:56

Exšéf filipínské policie uprchl ze senátu, kde se ukrýval před mezinárodním zatykačem

Filipínský senátor a bývalý šéf národní policie Ronald dela Rosa uprchl ze senátu, kde se ukrýval před zatykačem vydaným Mezinárodním trestním soudem (ICC) pro obvinění ze zločinů proti lidskosti. Oznámil to předseda senátu Alan Peter Cayetano. Policisté a zaměstnanec Národního vyšetřovacího úřadu ve středu večer během napjaté konfrontace v areálu Senátu vystřelili do vzduchu, což donutilo zákonodárce, aby se ukryli ve svých kancelářích.
před 55 mminutami

Milka zmenšením čokolády klamala spotřebitele, rozhodl německý soud

Německý soud rozhodl, že výrobce čokolády Milka podvedl spotřebitele a porušil zákon o hospodářské soutěži. Ve stejném obalu bylo totiž méně čokolády a podle soudu nebylo na výrobku zřetelné upozornění na změnu gramáže. Cena se na začátku loňského roku i přes nižší hmotnost zvýšila. Informoval o tom server BBC.
před 1 hhodinou

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje

Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, oznámila ve čtvrtek dopoledne veřejnoprávní stanice LSM, podle níž tento krok znamená faktický konec vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
10:42

Ukrajinský soud poslal exšéfa prezidentské kanceláře Jermaka do vazby

Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů korun). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
08:47

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Do čela americké centrální banky Federálního rezervního systému (Fed) nastupuje Kevin Warsh, ve funkci ho potvrdil Senát USA. Jeho předchůdce Jerome Powell čelil tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby snížil úrokové sazby. Někteří bankéři a investoři se obávají, že Warsh půjde na ruku Bílému domu. On sám hovoří o nové „dohodě mezi Fedem a ministerstvem financí“ nebo o snižování rozvahy centrální banky, která několikanásobně narostla po finanční krizi v roce 2008.
před 2 hhodinami
