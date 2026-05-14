Neznámí lidé obsadili loď v Ománském zálivu a míří s ní k Íránu

Loď, která kotvila v Ománském zálivu, ve čtvrtek obsadili nepovolaní lidé a plují s ní do íránských teritoriálních vod, uvedla na síti X britská vojenská námořní služba. Incident se stal přibližně sedmdesát kilometrů severovýchodně od emirátského přístavu Fudžajra. Typ lodi ani pod čí vlajkou pluje služba neuvedla. Také není jasné, kdo se lodi zmocnil.
Ve středu neznámí útočníci u ománského pobřeží napadli plavidlo plující pod indickou vlajkou. Ve čtvrtek to oznámilo ministerstvo zahraničí Indie, které zároveň poděkovalo ománským úřadům za záchranu celé posádky, jež je v pořádku. Prohlášení ministerstva neuvádí, kdo je za útok zodpovědný.
Podle společnosti Vanguard, která se zaměřuje na bezpečnost námořní dopravy, se jednalo o indickou nákladní loď MSV Haji Ali se 14člennou posádkou. Loď se potopila v blízkosti přístavu Límá po výbuchu připisovaném útoku dronem či raketou. Vanguard podle agentury AFP dodala, že loď převážela dobytek ze somálského separatistického regionu Somaliland do emirátského přístavu Šardžá.
V Hormuzském průlivu a jeho okolí bylo v poslední době napadeno několik plavidel. V neděli Katar uvedl, že dron zasáhl kontejnerovou loď plující z Abú Dhabí. Minulé pondělí dron či střela poškodila kontejnerovou loď HMM Namu, kterou provozuje jihokorejská společnost HMM a která kotvila u emirátských břehů.
Teherán lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu ochromil v reakci na americko-izraelské údery na Írán, které začaly 28. února. Přestože od 8. dubna platí příměří, Teherán průliv zcela neotevřel a USA nadále pokračují v námořní blokádě íránských přístavů. Obě strany zasáhly proti plavidlům, která se podle nich snažila proniknout těmito blokádami.
Hormuzský průliv je důležitou dopravní tepnou pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.