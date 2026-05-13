Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Parlamentní většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění Knesetu (izraelského parlamentu), který otevírá cestu k předčasným volbám, uvedla Netanjahuova strana Likud. Podle serveru The Times of Israel (ToI) jsou pod návrhem podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, podle agentury AFP však zřejmě až příští středu. Návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem.
„Kneset bude rozpuštěn před koncem svého funkčního období. Volby se uskuteční v termínu stanoveném komisí Knesetu, který nesmí být kratší než 90 dní od přijetí tohoto zákona,“ uvádí se v textu návrhu, který zveřejnil Likud.
Podle ToI je zároveň podmínkou, aby se předčasné volby uskutečnily do pěti měsíců od přijetí návrhu, podle serveru by tak Izraelci mohli jít k volbám v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle ToI přeje i opozice, takže je schválení návrhu takřka jisté.
Frakce ultraortodoxní židovské strany Sjednocený judaismus Tóry v úterý oznámila, že bude usilovat o rozpuštění parlamentu, protože vládní koalice neprosadila zákon, který by zakotvil již desítky let trvající výjimku pro studenty židovských škol (ješiv) z vojenské služby. Po tomto oznámení o záměru rozpustit parlament přišla s návrhem na předčasné volby také opozice.
