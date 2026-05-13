Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Parlamentní většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění Knesetu (izraelského parlamentu), který otevírá cestu k předčasným volbám, uvedla Netanjahuova strana Likud. Podle serveru The Times of Israel (ToI) jsou pod návrhem podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, podle agentury AFP však zřejmě až příští středu. Návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem.

„Kneset bude rozpuštěn před koncem svého funkčního období. Volby se uskuteční v termínu stanoveném komisí Knesetu, který nesmí být kratší než 90 dní od přijetí tohoto zákona,“ uvádí se v textu návrhu, který zveřejnil Likud.

Podle ToI je zároveň podmínkou, aby se předčasné volby uskutečnily do pěti měsíců od přijetí návrhu, podle serveru by tak Izraelci mohli jít k volbám v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle ToI přeje i opozice, takže je schválení návrhu takřka jisté.

Frakce ultraortodoxní židovské strany Sjednocený judaismus Tóry v úterý oznámila, že bude usilovat o rozpuštění parlamentu, protože vládní koalice neprosadila zákon, který by zakotvil již desítky let trvající výjimku pro studenty židovských škol (ješiv) z vojenské služby. Po tomto oznámení o záměru rozpustit parlament přišla s návrhem na předčasné volby také opozice.

Oznámený návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem a načasováním předčasných voleb, aby o tom nerozhodovala opozice.

Spor o výjimku pro ultraortodoxní Židy ohrožuje izraelskou vládu
Židé, Izrael

Výběr redakce

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

21:42Aktualizovánopřed 26 mminutami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 52 mminutami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

21:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

16:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

17:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Bytová nouze se stále více dotýká dětí

VideoBytová nouze se stále více dotýká dětí

před 3 hhodinami
Případů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

VideoPřípadů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

před 3 hhodinami
V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Parlamentní většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění Knesetu (izraelského parlamentu), který otevírá cestu k předčasným volbám, uvedla Netanjahuova strana Likud. Podle serveru The Times of Israel (ToI) jsou pod návrhem podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, podle agentury AFP však zřejmě až příští středu. Návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem.
před 52 mminutami

VideoPadesát let po operaci v Entebbe o ní vychází česky kniha Ida Netanjahua

Jonatan Netanjahu velel coby třicetiletý podplukovník riskantní operaci, při níž v roce 1976 elitní izraelské komando Sajeret Matkal zachránilo 102 ze 106 židovských rukojmí z ugandského letiště v Entebbe, kde zároveň zlikvidovalo všech sedm palestinských a německých teroristů, kteří je unesli. Sám při tom přišel o život. O svém bratru Jonatanovi napsal izraelský veterán a spisovatel Ido Netanjahu knihu, která nyní vychází v češtině pod názvem Joniho poslední bitva. S nejmladším z bratrů Netanjahuových, který v knize slavnou operaci popisuje díky desítkám sesbíraných svědectví minutu po minutě, mluvil pro Horizont ČT24 Jakub Szántó.
před 1 hhodinou

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky prezidenta Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si přál.
21:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko ve středu vyslalo proti Ukrajině přinejmenším osm set dronů. Zabily šest lidí, desítky dalších zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety a střely. Útoky ruských dronů na Zakarpatskou oblast Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina, odsoudilo Maďarsko. Ukrajina podle slovenské policie kvůli masivnímu celodennímu náletu asi na dvě hodiny uzavřela hraniční přechody se Slovenskem.
16:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko je a zůstane hlavní hrozbou pro budoucnost Evropy, řekl Pavel po jednání B9

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí, byla to ale i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9). Lídři B9 se podle Pavla shodli na tom, že Rusko je největší hrozbou pro budoucnost Evropy. Podle polského prezidenta Karola Nawrockého musí summit v Ankaře vyslat vzkaz o jednotě Aliance. Summitu v Bukurešti se zúčastnili také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník NATO Mark Rutte.
14:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V Lotyšsku se po demisi ministra obrany rozpadla vládní koalice

Pět měsíců před parlamentními volbami se v Lotyšsku po odstoupení ministra obrany rozpadla vládní koalice složená ze tří stran, uvedla agentura DPA. Jen několik dní po ministrově rezignaci jeho levicově orientovaná strana Progresivní oznámila, že nebude podporovat vládu, která tak ztrácí parlamentní většinu.
před 6 hhodinami

V senátu na Filipínách se po vstupu vojáků střílelo

Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), zazněla střelba. Informovala o tom agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Svědci slyšeli několik výstřelů. Předseda senátu ale již uvedl, že dela Rosa je v bezpečí a pořádku.
14:42Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Polsko jedná o rozšíření přítomnosti amerických vojáků, uvedl náměstek ministra obrany

Polsko jedná s USA o navýšení počtu amerických vojáků na svém území. Ve hře je několik variant jejich rozmístění, uvedl náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski. V Bruselu zároveň prohlásil, že Varšava je připravena investovat do potřebné infrastruktury.
před 6 hhodinami
Načítání...