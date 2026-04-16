Trump tvrdí, že se Izrael a Libanon dohodly na příměří

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že se Izrael a Libanon dohodly na desetidenním příměří. Oznámil to na své sociální síti Truth Social. Klid zbraní podle něj začne ve čtvrtek pozdě večer SELČ. Trump předtím hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Libanon ani Izrael zatím oznámení oficiálně nekomentovaly.
„Oba vůdci souhlasili, že s cílem dosáhnout míru mezi svými zeměmi začnou oficiálně dodržovat desetidenní příměří,“ uvedl Trump o výsledku telefonátů s Netanjahuem a Aúnem. Dodal, že příměří začne platit v 17:00 východního standardního času, což je 23:00 SELČ.
Bejrút a Jeruzalém na ohlášení oficiálně nereagovaly. Podle agentury Reuters byl však naléhavě svolán izraelský bezpečnostní kabinet, aby příměří projednal. Aúnova kancelář předtím po telefonátu s Trumpem uvedla, že šéf Bílého domu vyjádřil podporu Libanonu a vůli dosáhnout příměří co nejdříve.
Prezident USA už dříve na své sociální síti Truth Social napsal, že spolu ve čtvrtek budou jednat lídři Izraele a Libanonu. Neuvedl sice jejich jména, ale dodal, že se bude jednat o první rozhovor mezi vysoce postavenými představiteli obou zemí po „asi 34 letech“. Izraelská ministryně pro vědu a technologie Gila Gamlielová pak tvrdila, že premiér Netanjahu bude telefonicky hovořit s prezidentem Aúnem.
Agentura AFP ale s odvoláním na nejmenovaného libanonského činitele upozornila, že Bejrút „o plánovaném kontaktu“ s Izraelem neví, a agentura Reuters pak s odvoláním na libanonské činitele informovala, že Aún v dohledné době s Netanjahuem hovořit nebude. Aún nicméně telefonicky hovořil s ministrem zahraničí USA Marcem Rubiem, kterému poděkoval za americkou podporu při snaze o dosažení příměří.
Aún dříve zdůraznil, že přímým jednáním s židovským státem by mělo předcházet právě příměří. Proti přímým jednáním mezi libanonskou vládou a Jeruzalémem se staví i proíránské teroristické libanonské hnutí Hizballáh.
Válka pokračuje od začátku března
Válka mezi Izraelem, Hizballáhem a Libanonem začala po více než ročním příměří 2. března. Izrael tvrdí, že provádí údery na Hizballáh, který útočí na sever Izraele ve snaze podpořit svého spojence Írán. Podle libanonských úřadů údery zabily přes dva tisíce lidí.
Židovský stát také obsadil část jižního Libanonu. Podle agentury Reuters, která se odvolává na izraelský bezpečnostní zdroj, však izraelská armáda nemá v úmyslu libanonské území opustit.
Spojené státy také zahájily minulý týden čtrnáctidenní příměří s Íránem, které dodržuje i židovský stát. Zastavily se tak americko-izraelské útoky zahájené 28. února i íránská odveta. Podle médií se nyní jedná o prodloužení klidu zbraní.