Trump tvrdí, že se Izrael a Libanon dohodly na příměří


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že se Izrael a Libanon dohodly na desetidenním příměří. Oznámil to na své sociální síti Truth Social. Klid zbraní podle něj začne ve čtvrtek pozdě večer SELČ. Trump předtím hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Libanon ani Izrael zatím oznámení oficiálně nekomentovaly.

„Oba vůdci souhlasili, že s cílem dosáhnout míru mezi svými zeměmi začnou oficiálně dodržovat desetidenní příměří,“ uvedl Trump o výsledku telefonátů s Netanjahuem a Aúnem. Dodal, že příměří začne platit v 17:00 východního standardního času, což je 23:00 SELČ.

Bejrút a Jeruzalém na ohlášení oficiálně nereagovaly. Podle agentury Reuters byl však naléhavě svolán izraelský bezpečnostní kabinet, aby příměří projednal. Aúnova kancelář předtím po telefonátu s Trumpem uvedla, že šéf Bílého domu vyjádřil podporu Libanonu a vůli dosáhnout příměří co nejdříve.

Prezident USA už dříve na své sociální síti Truth Social napsal, že spolu ve čtvrtek budou jednat lídři Izraele a Libanonu. Neuvedl sice jejich jména, ale dodal, že se bude jednat o první rozhovor mezi vysoce postavenými představiteli obou zemí po „asi 34 letech“. Izraelská ministryně pro vědu a technologie Gila Gamlielová pak tvrdila, že premiér Netanjahu bude telefonicky hovořit s prezidentem Aúnem.

Agentura AFP ale s odvoláním na nejmenovaného libanonského činitele upozornila, že Bejrút „o plánovaném kontaktu“ s Izraelem neví, a agentura Reuters pak s odvoláním na libanonské činitele informovala, že Aún v dohledné době s Netanjahuem hovořit nebude. Aún nicméně telefonicky hovořil s ministrem zahraničí USA Marcem Rubiem, kterému poděkoval za americkou podporu při snaze o dosažení příměří.

Aún dříve zdůraznil, že přímým jednáním s židovským státem by mělo předcházet právě příměří. Proti přímým jednáním mezi libanonskou vládou a Jeruzalémem se staví i proíránské teroristické libanonské hnutí Hizballáh.

Válka pokračuje od začátku března

Válka mezi Izraelem, Hizballáhem a Libanonem začala po více než ročním příměří 2. března. Izrael tvrdí, že provádí údery na Hizballáh, který útočí na sever Izraele ve snaze podpořit svého spojence Írán. Podle libanonských úřadů údery zabily přes dva tisíce lidí.

Židovský stát také obsadil část jižního Libanonu. Podle agentury Reuters, která se odvolává na izraelský bezpečnostní zdroj, však izraelská armáda nemá v úmyslu libanonské území opustit.

Spojené státy také zahájily minulý týden čtrnáctidenní příměří s Íránem, které dodržuje i židovský stát. Zastavily se tak americko-izraelské útoky zahájené 28. února i íránská odveta. Podle médií se nyní jedná o prodloužení klidu zbraní.

Súdánská občanská válka mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) trvá už tři roky. Kromě masakrů civilistů a etnického násilí s náznaky genocidy spustila nejhorší humanitární krizi světa. Každý čtvrtý Súdánec uprchl z domova, upozornila organizace OSN, která mluví o „opuštěné krizi“. Katastrofální situaci teď umocnil blízkovýchodní konflikt, jenž vedl k prudkému zdražování jídla a paliv. Pomoc hladovějícím Súdáncům tak vázne.
Bejrút: Izrael zničil poslední most spojující jih Libanonu se zbytkem země

Izrael zničil poslední most přes řeku Lítání, čímž odřízl jih Libanonu od zbytku země, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený zdroj z libanonských bezpečnostních složek. Tamní státní agentura uvádí, že Izrael také zabil jednoho člověka při úderu na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku.
Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva, řekl v rozhovoru s agenturou AP výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael. Lufthansa i kvůli rostoucí ceně leteckého paliva trvale odstaví 27 letadel své divize CityLine.
Kyjev, Oděsa a Dnipro hlásí po ruských útocích mrtvé

Ruské invazní jednotky podnikly v noci na čtvrtek další vlnu útoků na Ukrajinu. Při úderu na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli čtyři lidé, oznámil na telegramu starosta města Vitalij Klyčko. Dalších 62 osob utrpělo zranění. Několika sériím útoků čelila také Oděsa, kde zemřelo devět lidí, zraněných je 23 osob. Cílem útoku se stala i Dněpropetrovská oblast, kde zemřelo pět lidí. Reuters označil ruský noční úder za dosud nejsmrtelnější v letošním roce.
Slovensko hodlá blokovat balík protiruských sankcí kvůli ropovodu Družba

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, řekl ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Později uvedl, že Bratislava bude sankce blokovat až do opětovného zprovoznění Družby. Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko.
Nad myšlenkou vlastní armády EU zaznívají v Litvě pochybnosti

Na začátku letošního roku přišel evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius s myšlenkou „silné, stálé evropské vojenské síly o 100 tisících vojácích“. Podle něj by taková síla mohla lépe chránit evropský kontinent.
