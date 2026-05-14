Zdravotnické rukavice či kondomy mohutně zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Ambulantní specialisté oslovení Českou televizí zaznamenali výrazné zvýšení cen jednorázových zdravotnických rukavic. Někteří evidují také méně dodaných kusů, než si objednali. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku na dvojnásobku. Potíže přiznávají také některé z dodavatelských a distribučních firem. Stav dávají lékaři i firmy do souvislosti s aktuální geopolitickou situací a nižší dostupností některých materiálů.
Pražská stomatoložka Eva Srnová říká, že nyní akceptuje cenu, která se od ledna vyšplhala na dvojnásobek. „My objednáme na e-shopu padesát balíků, buď to nepřijde vůbec, nebo přijde třeba jenom deset kusů. Většinou nás zástupci firmy informují, že třeba není zboží na skladě. Někdy nám nabídnou jiný typ rukavic,“ uvedla pro ČT Srnová.
„Evidujeme vyšší cenu rukavic, za poslední zhruba měsíc stoupla cena na dvojnásobek. Dodavatelé limitují rozsah objednávek, aby rovnoměrně pokryly zásobování nemocnic. Kolínská nemocnice má aktuálně zásoby rukavic na několik týdnů dopředu,“ potvrdila mluvčí Oblastní nemocnice Kolín Iveta Vávrová.
Podobnou zkušenost sdělilo ČT i několik dalších ambulancí napříč celou republikou. O situaci většinou věděli lékaři předem od kolegů nebo přímo od dodavatelů. Umožnilo jim to vytvořit si zásoby.
Včas si stihla udělat rezervu také Nemocnice Prachatice. „Ale vnímáme tu situaci na trhu skrze to, že dodávky rukavic jsou teď rozdrobeny do několika menších zásilek podle toho, jak dodavatelská firma má své možnosti zboží poslat,“ uvedl tamní manažer marketingu Jakub Novotný.
„Před měsícem začaly chodit i informační e-maily od firem, které jsou našimi dlouhodobými dodavateli, že bude problém s dostupností,“ řekla Srnová.
Pohled dodavatelů a distributorů
Už začátkem dubna upozornil na svých sociálních sítích na složitou situaci také distributor a dodavatel Rukavice Espeon. Podle firmy nejde o krátkodobý výkyv. „Cena je na nové zboží připlouvající z Asie asi o 60 procent vyšší než v únoru tohoto roku. Toto navýšení se nyní jeví jako stabilní pro dodávky, které sem doplují v září. Na další měsíce nejsou dané ceny a vše závisí na dostupnosti ropných produktů,“ vysvětlil nyní České televizi majitel Martin Kameš.
Podle dalšího osloveného distributora se během jednoho měsíce může situace zkomplikovat ještě více. „Dodavatel, který nám rukavice vozí, má naplánovanou další dodávku až 15. června. Nemáme aktuálně velké množství, na situaci se nelze připravit. Ani dlouhodobý dodavatel nám nedodává množství, které já bych chtěl,“ popsal Martin Ondračka z firmy MaxDent.
Dražší kondomy
Na konci dubna navýšil ceny také světový výrobce kondomů. Od začátku konfliktu na Blízkém východě 28. února se zvýšily náklady prakticky na všechno, od syntetického kaučuku po nitril, které jsou používané při výrobě kondomů, až po obalové materiály a lubrikanty, jako jsou hliníkové fólie a silikonový olej, upozornil generální ředitel malajsijské společnosti Karex Goh Miah Kiat. Výrobce se tak připojil k rostoucímu počtu firem, které reagují na problémy v dodavatelském řetězci.