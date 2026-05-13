Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku, varuje agentura


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Kvůli konfliktu, který se vystupňoval na konci února útokem Spojených států a Izraele na Írán, je prakticky zablokovaný Hormuzský průliv. Ten je klíčovou námořní cestou pro vývoz komodit ze zemí kolem Perského zálivu.

„Vzhledem k tomu, že lodní přeprava ropy v Hormuzském průlivu je stále omezena, celkové ztráty v dodávkách od producentů z Perského zálivu již přesáhly miliardu barelů. V současné době je zadržovaných více než 14 milionů barelů ropy denně, což představuje bezprecedentní šok na straně nabídky,“ upřesnila IEA.

Agentura ve zprávě z minulého měsíce předpokládala, že na trhu bude denně 410 tisíc barelů přebývat a loni v prosinci ještě počítala s denním přebytkem čtyř milionů barelů.

Pokles o miliony barelů denně

Nabídka ropy v letošním roce v důsledku války klesne přibližně o 3,9 milionu barelů denně, sdělila nyní IEA. V předchozí prognóze počítala s poklesem o 1,5 milionu barelů denně.

Pod tlakem je ale i spotřeba. Válka zapříčinila prudký růst cen, který zpomaluje hospodářský růst. Agentura tak nyní pro letošní rok předpovídá pokles poptávky o 420 tisíc barelů denně, zatímco v předchozí prognóze odhadovala pokles o 80 tisíc barelů denně.

Zloděj ukradl lebku světice na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

ŽivěVláda chce měnit rozložení moci, kritizuje novelu rozpočtových zákonů opozice

Poslanci ve středu v závěrečném kole projednávají vládní novelu zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu ostře kritizuje opozice, obává se toho, že změny kabinetu umožní nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Na plénu její zástupci hovoří o až ústavním posunu v rozdělení moci mezi výkonnou složkou a zákonodárným sborem a zneužívání implementace z Evropské unie. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak podle dřívějších vyjádření vnímá opoziční kritiku jako „bouři ve sklenici vody.“
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Čínsko-americké vztahy zažívají v poslední dekádě turbulentní časy. Příměří v celní válce uzavřené loni na podzim se může kdykoli zhroutit. Americký prezident Donald Trump proto míří do Číny, kde bude do pátku jednat se svým protějškem Si Ťin-pchingem o stabilizaci vztahů. Kromě ekonomických témat se očekává, že na přetřes přijde i čínská podpora Íránu, Tchaj-wan, umělá inteligence nebo jaderná bezpečnost.
VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

Francouzská společnost Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci na vývoji jaderného paliva a technologií jaderné bezpečnosti. I to má přispět k postupnému odchodu od paliva z Ruska. Dodávky ruského paliva do Temelína nahradila americká společnost Westinghouse. V případě Dukovan byla podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže situace složitější, protože palivo se muselo zcela nově vyvinout – nikde na trhu nebyla nabídka paliva pro tamní typ reaktorů. Dukovany tak budou ruské palivo ještě zhruba rok a půl odebírat.
Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Evropské nařízení o obalech, které by mělo vstoupit v účinnost letos 12. srpna, kritizují tuzemští potravináři i obchodníci jako nepromyšlené a nákladné. Svaz obchodu a cestovního ruchu a Obalový institut SYBA proto žádají, aby byla účinnost odložena. Ministerstvo životního prostředí s Evropskou komisí aktivně komunikuje, uvedl pro ČT24 resort. Ten také připravuje dokument (takzvaný non-paper) k oblasti účinnosti nařízení, pro který bude shánět podporu dalších členských zemí.
Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
