Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku, varuje agentura

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Kvůli konfliktu, který se vystupňoval na konci února útokem Spojených států a Izraele na Írán, je prakticky zablokovaný Hormuzský průliv. Ten je klíčovou námořní cestou pro vývoz komodit ze zemí kolem Perského zálivu.
„Vzhledem k tomu, že lodní přeprava ropy v Hormuzském průlivu je stále omezena, celkové ztráty v dodávkách od producentů z Perského zálivu již přesáhly miliardu barelů. V současné době je zadržovaných více než 14 milionů barelů ropy denně, což představuje bezprecedentní šok na straně nabídky,“ upřesnila IEA.
Agentura ve zprávě z minulého měsíce předpokládala, že na trhu bude denně 410 tisíc barelů přebývat a loni v prosinci ještě počítala s denním přebytkem čtyř milionů barelů.
Pokles o miliony barelů denně
Nabídka ropy v letošním roce v důsledku války klesne přibližně o 3,9 milionu barelů denně, sdělila nyní IEA. V předchozí prognóze počítala s poklesem o 1,5 milionu barelů denně.
Pod tlakem je ale i spotřeba. Válka zapříčinila prudký růst cen, který zpomaluje hospodářský růst. Agentura tak nyní pro letošní rok předpovídá pokles poptávky o 420 tisíc barelů denně, zatímco v předchozí prognóze odhadovala pokles o 80 tisíc barelů denně.