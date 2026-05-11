Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Barel ropy zdražuje na začátku týdne zhruba o čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Severomořská ropa Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.
Minulý týden ztratil Brent i WTI kolem šesti procent. Dolů zamířily kvůli naději na brzké ukončení deset týdnů trvající války Spojených států a Izraele proti Íránu, což by umožnilo plně obnovit přepravu ropy přes Hormuzský průliv.
„Trh s ropou se i nadále chová jako stroj na geopolitické titulky, přičemž ceny prudce kolísají v závislosti na každém komentáři, odmítnutí či varování přicházejícím z Washingtonu a Teheránu,“ uvedla analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova.
Trump by měl ve středu přijet do Pekingu a podle amerických představitelů by měl s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem diskutovat mimo jiné o Íránu.
„Existuje naděje, že se mu podaří přesvědčit Peking, aby využil svého vlivu na Írán a prosadil komplexní příměří a řešení současné napjaté situace v Hormuzském průlivu,“ uvedl analytik společnosti IG Tony Sycamore.