Írán poslal USA odpověď na návrh na ukončení války, tvrdí agentura


10. 5. 2026Aktualizovánopřed 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války, uvedla odpoledne dle Reuters íránská agentura IRNA. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří.

Příměří, které začalo platit v dubnu, nemá jasné časové omezení. Americký prezident Donald Trump ale v uplynulých dnech dával najevo, že rozsáhlé údery by mohly znovu začít, pokud by jednání s Íránem nikam nevedla. Írán tvrdí, že by na to odpověděl vojenskou odvetou.

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech
Američtí mariňáci, ilustrační foto

Střet mezi Íránem a Spojenými státy se mezitím přesunul na moře, do Hormuzského průlivu. Plavba na této námořní trase klíčové pro přepravu ropy a plynu je výrazně omezena kvůli pohrůžkám, které přichází z Washingtonu i Teheránu, i počínání obou těchto zemí.

Výběr redakce

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

před 50 mminutami
Španělsko evakuuje loď s hantavirem, zakotvila u Tenerife

Španělsko evakuuje loď s hantavirem, zakotvila u Tenerife

06:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slavia bude chtít po výtržnících z pražského derby náhradu všech škod

Slavia bude chtít po výtržnících z pražského derby náhradu všech škod

09:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

před 1 hhodinou
ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

před 3 hhodinami
Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

11:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Sabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

VideoSabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

před 6 hhodinami
Příliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

VideoPříliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Írán poslal USA odpověď na návrh na ukončení války, tvrdí agentura

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války, uvedla odpoledne dle Reuters íránská agentura IRNA. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří.
14:47Aktualizovánopřed 40 mminutami

Španělsko evakuuje loď s hantavirem, zakotvila u Tenerife

Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech, doprovázelo ji plavidlo španělské civilní gardy, napsala agentura AFP. Španělsko podle Reuters zahájilo evakuaci cestujících. Na palubu podle ministerstva zdravotnictví nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu a mohlo začít vyloďování pasažérů. O něco později agentury informovaly o zahájení transferu lidí.
06:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Neupřesnila, odkud bezpilotní prostředky přiletěly. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty (SAE), které z něj obvinily Írán. Informovaly o tom agentury. Incidenty se odehrály v době křehkého příměří z 8. dubna, které zastavilo boje mezi Spojenými státy a Íránem.
před 1 hhodinou

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o dvou zabitých a několika zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří.
11:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoSabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

V Evropě přibývá sabotážních útoků spojovaných s Ruskem. Zatímco u několika posledních případů je napojení na Moskvu teprve vyšetřováno, jiné, jako například žhářský útok v Londýně z března 2024, mají ruský původ prokazatelně. Podle typického scénáře hledají ruské tajné služby pro jednorázové sabotážní akce i dlouhodobější spolupráci na sociálních sítích jedince, kteří mají díky svým pasům snadný přístup do zemí NATO, vysvětlila v Zóně ČT24 expertka na zpravodajské služby z londýnské King's College Daniela Richterová. Jimi prováděné sabotáže na širokou škálu civilních nebo vojenských cílů mohou mít dle expertky za účel vytvořit tlak na členské země NATO, podlomit ochotu podporovat Ukrajinu, vyvolat chaos, způsobit ekonomickou škodu nebo testovat limity a sledovat reakci v dané zemi.
před 6 hhodinami

Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelský úder na jihu Libanonu v sobotu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Podle agentury AP celkem zabily izraelské údery na jihu Libanonu třináct lidí a další čtyři lidé zahynuli při úderech u Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh v sobotu odpoledne oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

V místních volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé

V místních volbách v Anglii, které se konaly ve čtvrtek, výrazně uspěla protiimigrační strana Reform UK a Zelení. Propad zaznamenali vládní labouristé a také opoziční konzervativci, ukazují konečné výsledky, o kterých v sobotu informovala BBC. V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.
00:30Aktualizovánopřed 8 hhodinami

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Evakuace lidí z výletní lodi začne v neděli v 9:00 SELČ. Uvedl to v prohlášení v sobotu večer provozovatel lodi. Očekává se, že loď připluje k ostrovu Tenerife, kde evakuace začne, o několik hodin dříve.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...