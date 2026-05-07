Americká armáda udeřila v Hormuzu

Americká armáda provedla údery na íránské přístavy Kešm a Bandar Abbás, uvedl reportér Fox News s odvoláním na vysoce postaveného amerického činitele. Íránská státní televize předtím uvedla, že „nepřátelské jednotky“ působící v oblasti Hormuzského průlivu se po útoku americké armády na íránský ropný tanker staly terčem íránské raketové palby a ustoupily. Íránská polooficiální agentura Tasnim následně informovala, že íránské námořnictvo zaútočilo na tři americké torpédoborce v blízkosti Hormuzského průlivu.
Írán obvinil Spojené státy z porušení příměří tím, že zaútočily na dvě lodě v Hormuzském průlivu a napadly civilní oblasti, uvedlo dle Reuters v noci na pátek nejvyšší vojenské velení Íránu.
USA údajně zaútočily na „íránský ropný tanker plující z íránských pobřežních vod poblíž přístavu Jask směrem k Hormuzskému průlivu, stejně jako na další plavidlo vplouvající do Hormuzského průlivu poblíž přístavu Spojených arabských emirátů Fudžajra,“ uvedl mluvčí íránského ústředního velitelství v prohlášení zveřejněném státními médii.
USA údajně provedly letecké útoky na civilní oblasti v Íránu ve spolupráci s některými zeměmi v blízkovýchodním regionu, tvrdí dle Reuters íránská média a nejvyšší vojenské velení Íránu.