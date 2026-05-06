USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal šéf Bílého domu.

Trump v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.

V úterý večer amerického času (ve středu nad ránem SELČ) však na své síti Truth Social oznámil, že „na žádost Pákistánu a dalších zemí“ a také na základě „faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu“ bude Projekt Svoboda „nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne“.

Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle šéfa americké diplomacie Marca Rubia pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.

Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.

Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

Bez bezpečnosti není blahobyt, řekl finský prezident pro ČT

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Írán zavedl nový mechanismus pro plavbu Hormuzským průlivem, píše Press TV

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly, uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala. V oblasti nadále působí americká armáda, podle ministra zahraničí USA Marca Rubia je operace Washingtonu „čistě obranná“.
Bez bezpečnosti není blahobyt, řekl finský prezident pro ČT

Finský prezident Alexander Stubb se v úterý na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny. Jde podle něj o geopolitické a strategické rozhodnutí, pro které aktuálně existuje příležitost. Její okno se však může brzy zavřít, hovořil v té souvislosti zhruba o pěti letech. U příležitosti jeho pobytu v Praze udělal s finským prezidentem rozhovor moderátor ČT Martin Řezníček.
Ruské útoky na Záporoží a Kramatorsk zabily podle úřadů nejméně dvě desítky lidí

Nejméně dvě desítky lidí zabily v pondělí ruské útoky na ukrajinská města Záporoží, Kramatorsk a Dnipro, vyplývá z informací úřadů. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, napsal na telegramu náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Dnipru jsou tři zabití, sdělil vedoucí tamní správy Oleksandr Hanža. Rusko informuje o třech zabitých při ukrajinských útocích.
Emirátská protivzdušná obrana opět zasahovala proti íránskému útoku

Emirátská protivzdušná obrana v úterý odpoledne opět zasahovala proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu. Na síti X to uvedlo ministerstvo obrany SAE. Informace o případných obětech či materiálních škodách prozatím tiskové agentury neuvádějí. Íránské vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu.
Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru proevropské vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma týdny rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila Sociálnědemokratická strana (PSD) kvůli nesouhlasu s reformami zaměřenými především na snížení rozpočtového schodku. Situace ohrozila ratingy státního dluhu země, její přístup k fondům EU a stabilitu měny, píše stanice Digi24.
Velryba Timmy po vypuštění do moře nejspíš uhynula, uvádějí experti

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy.
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, která původně zmiňovala 21 obětí. Čínský vůdce Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily. Neštěstí se stalo v Liou-jangu, který je podle Reuters známý jako čínské hlavní město ohňostrojů.
