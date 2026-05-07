Saúdi zařízli Trumpovi operaci v Hormuzu, píše NBC


7. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: NBC News, Drop Site, Times of Israel

Saúdská Arábie a Kuvajt zablokovaly přístup Spojeným státům do vzdušného prostoru a k základnám a vynutily si tak pozastavení operace Projektu Svoboda v Hormuzském průlivu. Informují o tom servery NBC News a Drop Site. Státy Perského zálivu byly plánem prezidenta USA Donalda Trumpa doprovázet lodě v průlivu blokovaném do značné míry Íránem zaskočeny a obávaly se obnovení konfliktu.

Trumpovo nedělní oznámení plánu na sociálních sítích podráždilo Rijád. Království poté informovalo USA, že plán nepodpoří a nedovolí americké armádě létat ze základny prince Sultána jihovýchodně od Rijádu ani přelétat přes saúdský vzdušný prostor, řekli NBC dva američtí představitelé. Američané mají na základně stíhací letouny, tankery a protivzdušnou obranu.

Americká armáda označuje povolení k užívání území jiné země jako ABO, což je anglická zkratka pro přístup, základnu a přelet. Stíhačky, tankery a podpůrná letadla potřebují k letu povolení od klíčových regionálních spojenců. Saúdská Arábie a Jordánsko jsou klíčové pro povolení letadel umístit tam základny, Kuvajt pro přelety a Omán pro přelety i námořní logistiku.

Telefonát mezi Trumpem a saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem situaci nevyřešil, což šéfa Bílého domu donutilo pozastavit Projekt Svoboda, aby obnovil přístup americké armády do kritického vzdušného prostoru, uvedly zdroje.

I další blízcí spojenci v Perském zálivu byli Trumpovým plánem zaskočeni; šéf Bílého domu údajně hovořil s vedoucími představiteli v Kataru až poté, co byl plán oznámen. Server Drop Site uvedl, že úředník americké administrativy potvrdil, že USA odřízl od přístupu ke svým základnám a vzdušnému prostoru rovněž Kuvajt.

Bílý dům trvá na tom, že regionální spojenci Ameriky byly informováni předem, jeden blízkovýchodní diplomat ale řekl NBC, že USA nekoordinovaly Projekt Svoboda ani s Ománci, u jejichž břehů Hormuz částečně leží.

Náhlý zvrat

Trump oznámil operaci o víkendu ve snaze prolomit íránskou blokádu v klíčovém průlivu. Projekt Svoboda ale náhle pozastavil asi den a půl po jeho spuštění.

Americká armáda v té době připravovala v Perském zálivu řadu dalších lodí pro tranzit průlivem, když byla operace zastavena, řekl NBC americký úředník. Ústřední velení USA dříve oznámilo, že v rámci operace propluly Hormuzem dvě lodě plující pod americkou vlajkou.

Trump ve svém příspěvku uvedl, že Projekt Svoboda bude „na krátkou dobu pozastaven, aby se zjistilo, zda“ bude možné dohodu o vyřešení války „finalizovat a podepsat“. Teherán předtím varoval, že může považovat operaci za porušení klidu zbraní.

Americká armáda si nadále udržuje silnou přítomnost v Perském zálivu a jeho okolí. V oblasti působí dvě úderné skupiny letadlových lodí a tisíce vojáků.

USA a Izrael zahájily válku proti Íránu koncem letošního února ve snaze destabilizovat jeho režim a zničit jeho program balistických raket a jaderných zbraní. Írán popírá, že by usiloval o jaderné zbraně, k dispozici má ale vysoce obohacený uran.

Teherán reagoval na americko-izraelskou kampaň raketovými a bezpilotními útoky v celém regionu, včetně amerických základen a vojenských zařízení v Saúdské Arábii a dalších státech Perského zálivu.

Úřady po celém světě se snaží najít desítky lidí z lodi s hantavirem

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností. Úřady po celém světě se je snaží najít. Píší to tiskové agentury s odvoláním na nizozemské úřady a provozovatele lodi MV Hondius. V Amsterdamu byla nově hospitalizována žena s příznaky hantaviru.
12:02Aktualizovánopřed 31 mminutami

V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybírá nové zástupce do místních samospráv. Hlasuje se také o složení velšského a skotského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
02:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

