Emirátská protivzdušná obrana opět zasahovala proti íránskému útoku


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Emirátská protivzdušná obrana v úterý odpoledne opět zasahovala proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu. Na síti X to uvedlo ministerstvo obrany SAE. Informace o případných obětech či materiálních škodách prozatím tiskové agentury neuvádějí. Íránské vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu.

SAE v reakci na pondělní útoky omezily lety ve svém vzdušném prostoru na několik málo schválených, a to nejméně do 11. května. Podle agentury Reuters to oznámil místní úřad pro civilní letectví.

V pondělí emirátská protivzdušná obrana zachytila dvanáct balistických střel, čtyři drony a tři střely s plochou dráhou letu. Íránský dron zároveň podle úřadů způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře, kde ústí ropovod, kterým SAE přepravují část ropy v situaci, kdy Teherán již několik týdnů blokuje dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu. Ve Fudžajře se ropa nakládá na tankery, které poté vyplouvají do Ománského zálivu.

Íránská státní televize citovala představitele íránských ozbrojených sil, podle kterého Teherán nemá žádný „připravený program“ útoků na ropná zařízení v SAE. „Co se stalo, bylo výplodem avanturismu amerického námořnictva, jehož cílem je vytvořit trasu pro plavidla, která se snaží nelegálně proplout Hormuzským průlivem,“ uvedl.

Podle agentury AP byly pondělní íránské útoky patrně odpovědí na čerstvou snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu otevřít strategický Hormuzský průliv, který Teherán v reakci na americko-izraelské útoky zablokoval. Trump novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda) oznámil v neděli večer.

Íránské rakety na archivním snímku z 12. listopadu 2025. Ilustrační foto

Armáda USA v pondělí sdělila, že průlivem propluly za podpory amerických torpédoborců dvě americké obchodní lodě. Trump poté uvedl, že americké síly v oblasti zničily sedm íránských rychlých člunů. SAE naopak obvinily Írán, že dvěma drony zaútočil na tanker jejich státní ropné společnosti ADNOC. Výbuch a požár byl v pondělí hlášen také z kontejnerové lodi HMM Namu, kterou provozuje jihokorejská společnost HMM a která kotvila u emirátských břehů.

USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a na průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která ovšem zatím uvázla na mrtvém bodě.

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru proevropské vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma týdny rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila Sociálnědemokratická strana (PSD) kvůli nesouhlasu s reformami zaměřenými především na snížení rozpočtového schodku. Situace ohrozila ratingy státního dluhu země, její přístup k fondům EU a stabilitu měny, píše stanice Digi24.
Velryba Timmy po vypuštění do moře nejspíš uhynula, uvádějí experti

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy.
Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, která původně zmiňovala 21 obětí. Čínský vůdce Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily. Neštěstí se stalo v Liou-jangu, který je podle Reuters známý jako čínské hlavní město ohňostrojů.
Švýcarští učitelé jsou k zákazům mobilů ve školách skeptičtí

Stále více švýcarských kantonů zakazuje ve školách chytré telefony kvůli obavám z jejich dopadu na soustředění a sociální interakce. Lidé, kteří každý den stojí před třídou, ale nejsou přesvědčeni, že plošné zákazy jsou správným řešením.
Rusko zabíjelo na Ukrajině, Zelenskyj mluví o cynismu

Nejméně čtyři lidi zabily a 31 dalších zranily ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti, oznámil náčelník tohoto ukrajinského regionu Vitalij Djakivnyč. Raněné hlásily i další oblasti napadené země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za cynické, že Rusko podniká smrtící útoky poté, co vyhlásilo na 8. a 9. května příměří kvůli svým propagandistickým oslavám konce druhé světové války. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde úřady hlásí jednoho raněného.
Estonsko chce plošně modernizovat školy ze sovětské éry

Estonsko hledá nová řešení pro modernizaci stárnoucích školních budov ze sovětské éry. Cílem je vytvořit veřejně dostupný soubor nástrojů, který v budoucnu usnadní jejich rekonstrukce.
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci, informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města Burkhard Jung v pondělí hovořil o třech těžce zraněných. Třiatřicetiletý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba pět set metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.
