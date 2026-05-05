Emirátská protivzdušná obrana opět zasahovala proti íránskému útoku

Emirátská protivzdušná obrana v úterý odpoledne opět zasahovala proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu. Na síti X to uvedlo ministerstvo obrany SAE. Informace o případných obětech či materiálních škodách prozatím tiskové agentury neuvádějí. Íránské vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu.
SAE v reakci na pondělní útoky omezily lety ve svém vzdušném prostoru na několik málo schválených, a to nejméně do 11. května. Podle agentury Reuters to oznámil místní úřad pro civilní letectví.
V pondělí emirátská protivzdušná obrana zachytila dvanáct balistických střel, čtyři drony a tři střely s plochou dráhou letu. Íránský dron zároveň podle úřadů způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře, kde ústí ropovod, kterým SAE přepravují část ropy v situaci, kdy Teherán již několik týdnů blokuje dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu. Ve Fudžajře se ropa nakládá na tankery, které poté vyplouvají do Ománského zálivu.
Íránská státní televize citovala představitele íránských ozbrojených sil, podle kterého Teherán nemá žádný „připravený program“ útoků na ropná zařízení v SAE. „Co se stalo, bylo výplodem avanturismu amerického námořnictva, jehož cílem je vytvořit trasu pro plavidla, která se snaží nelegálně proplout Hormuzským průlivem,“ uvedl.
Podle agentury AP byly pondělní íránské útoky patrně odpovědí na čerstvou snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu otevřít strategický Hormuzský průliv, který Teherán v reakci na americko-izraelské útoky zablokoval. Trump novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda) oznámil v neděli večer.
Armáda USA v pondělí sdělila, že průlivem propluly za podpory amerických torpédoborců dvě americké obchodní lodě. Trump poté uvedl, že americké síly v oblasti zničily sedm íránských rychlých člunů. SAE naopak obvinily Írán, že dvěma drony zaútočil na tanker jejich státní ropné společnosti ADNOC. Výbuch a požár byl v pondělí hlášen také z kontejnerové lodi HMM Namu, kterou provozuje jihokorejská společnost HMM a která kotvila u emirátských břehů.
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a na průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která ovšem zatím uvázla na mrtvém bodě.