Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským střelám


4. 5. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Íránský dron v pondělí způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech a v důsledku útoku byli zraněni tři lidé s indickým občanstvím, uvedly úřady na síti X. Emirátská protivzdušná obrana zneškodnila tři střely vyslané z Íránu, čtvrtá střela dopadla do moře. Ministerstvo obrany SAE na X uvedlo, že se jednalo o střely s plochou dráhou letu. Podle AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily íránský útok na svém území. Ze sousedního Ománu byl hlášen útok, který zasáhl obytnou budovu a zranil dva lidi.

Íránské útoky jsou podle emirátského ministerstva zahraničí závažnou eskalací a představují přímou hrozbu bezpečnosti země. SAE si proto vyhrazují „plné a legitimní právo“ na útoky odpovědět, uvedl podle agentury Reuters resort. Vysoce postavený činitel íránských ozbrojených sil mezitím íránské státní televizi řekl, že Teherán nemá „žádné plány“ zaútočit na Spojené arabské emiráty.

Při blíže neupřesněném útoku na severu Ománu v oblasti Buchá u hranic se SAE byla zasažena obytná budova a zraněni dva lidé, uvedla také ománská agentura ONA na X. Oblast leží v těsné blízkosti emirátu Rás al-Chajma. Teherán se v průběhu nedávné války útokům na Omán vyhýbal, protože země je dlouhodobým prostředníkem mezi Íránem a západními zeměmi.

Řada letů směřujících do SAE je v současné chvíli přesměrovávána do ománského Maskatu. Podle agentury Reuters to vyplývá z údajů serveru Flightradar24 monitorujícího leteckou dopravu.

SAE v pondělí také obvinily Írán, že dvěma drony zaútočil na tanker jejich státní ropné společnosti ADNOC. Podle AP ale nezmínily, kdy se útok odehrál.

Výbuch a požár byl hlášen také z kontejnerové lodi HMM Namu, kterou provozuje jihokorejská společnost HMM. Prozatím není zřejmé, zda byla loď, která kotví u břehů SAE, zasažena při nějakém útoku.

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán
Hormuzský průliv

Příměří

Podle AP se íránské útoky zdají být odpovědí na čerstvou snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znovuotevřít strategický Hormuzský průliv. Ve Fudžajře ústí ropovod, kterým SAE přepravují část ropy v situaci, kdy Teherán již několik týdnů blokuje dopravu v Hormuzském průlivu.

Trump v noci na pondělí oznámil, že plavidla amerického námořnictva budou průlivem doprovázet obchodní lodě. Íránské ozbrojené síly v reakci na toto prohlášení pohrozily útoky na americké lodě.

USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na židovský stát a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě.

V centru Lipska vjel řidič auta do lidí, dva zabil a další zranil

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič automobilu do skupiny lidí. Informace o obětech a zraněných se zpočátku různily, policie ale později potvrdila, že dva lidé zemřeli a další utrpěli zranění. Jejich počet neupřesnila, městské úřady ale dříve uváděly zhruba dvacet zasažených. Policie také oznámila, že řidiče zadržela.
V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který může až o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů v daném státě. Změnu volební mapy podpořili i voliči ve Virginii v referendu, které iniciovali demokraté. Mělo se jednat o poslední kapitoly v americkém souboji o volební okrsky v roce 2026. Nejvyšší soud USA však změnil znění zákona o volebních právech, což otevřelo další možnosti pro úpravu volebních obvodů.
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Už dříve v noci na pondělí významný člen íránského parlamentu uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří.
Falešné nabídky práce na TikToku slibují stovky eur denně. Z obětí lákají peníze i osobní údaje

Na TikToku se šíří videa s pracovními nabídkami, které slibují výdělek až 570 eur denně (zhruba 14 250 korun), za balení produktů z domova. Inzeráty lákají na flexibilní pracovní dobu i na to, že uchazeči nepotřebují žádné předchozí zkušenosti. Ve skutečnosti jsou ale falešné. Španělská civilní garda (Guardia Civil) a španělský Národní institut kybernetické bezpečnosti (INCIBE) serveru VerificaRTVE potvrdily, že jde o podvodné nabídky, které oběti přesměrovávají na španělská telefonní čísla na WhatsAppu. VerificaRTVE prověřila patnáct takových inzerátů, jež nabízely například balení gumiček do vlasů, bižuterie nebo ponožek.
Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Český premiér Andrej Babiš jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci Aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

Tři pasažéři výletní lodi plující z Jižní Ameriky zemřeli, podle některých zpráv u jednoho z nich odborníci zjistili hantavirus. U dalších pěti osob existuje podezření na nákazu. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO), ohrožení široké veřejnosti podle ní zůstává na nízké úrovni. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
Válka dopadá i na ukrajinské zemědělství. V Charkovské oblasti uhynuly desetitisíce zvířat

Od začátku plnohodnotné ruské invaze uhynulo v Charkovské oblasti více než osmdesát tisíc prasat a dvanáct tisíc kusů skotu. Zhruba šedesát ze 160 zemědělských podniků ukončilo provoz. Podle Oleksandra Masjuka, vedoucího oddělení živočišné výroby při regionální vojenské správě, se kvůli bojům počet skotu v oblasti snížil o 42 procent a počet prasat téměř o polovinu. Uvedl to v rozhovoru pro Ukrajinský rozhlas Charkov.
