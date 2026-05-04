Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským střelám

Íránský dron v pondělí způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech a v důsledku útoku byli zraněni tři lidé s indickým občanstvím, uvedly úřady na síti X. Emirátská protivzdušná obrana zneškodnila tři střely vyslané z Íránu, čtvrtá střela dopadla do moře. Ministerstvo obrany SAE na X uvedlo, že se jednalo o střely s plochou dráhou letu. Podle AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily íránský útok na svém území. Ze sousedního Ománu byl hlášen útok, který zasáhl obytnou budovu a zranil dva lidi.
Íránské útoky jsou podle emirátského ministerstva zahraničí závažnou eskalací a představují přímou hrozbu bezpečnosti země. SAE si proto vyhrazují „plné a legitimní právo“ na útoky odpovědět, uvedl podle agentury Reuters resort. Vysoce postavený činitel íránských ozbrojených sil mezitím íránské státní televizi řekl, že Teherán nemá „žádné plány“ zaútočit na Spojené arabské emiráty.
Při blíže neupřesněném útoku na severu Ománu v oblasti Buchá u hranic se SAE byla zasažena obytná budova a zraněni dva lidé, uvedla také ománská agentura ONA na X. Oblast leží v těsné blízkosti emirátu Rás al-Chajma. Teherán se v průběhu nedávné války útokům na Omán vyhýbal, protože země je dlouhodobým prostředníkem mezi Íránem a západními zeměmi.
Řada letů směřujících do SAE je v současné chvíli přesměrovávána do ománského Maskatu. Podle agentury Reuters to vyplývá z údajů serveru Flightradar24 monitorujícího leteckou dopravu.
SAE v pondělí také obvinily Írán, že dvěma drony zaútočil na tanker jejich státní ropné společnosti ADNOC. Podle AP ale nezmínily, kdy se útok odehrál.
Výbuch a požár byl hlášen také z kontejnerové lodi HMM Namu, kterou provozuje jihokorejská společnost HMM. Prozatím není zřejmé, zda byla loď, která kotví u břehů SAE, zasažena při nějakém útoku.
Příměří
Podle AP se íránské útoky zdají být odpovědí na čerstvou snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znovuotevřít strategický Hormuzský průliv. Ve Fudžajře ústí ropovod, kterým SAE přepravují část ropy v situaci, kdy Teherán již několik týdnů blokuje dopravu v Hormuzském průlivu.
Trump v noci na pondělí oznámil, že plavidla amerického námořnictva budou průlivem doprovázet obchodní lodě. Íránské ozbrojené síly v reakci na toto prohlášení pohrozily útoky na americké lodě.
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě útočil na židovský stát a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě.
Načítání...