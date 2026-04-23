Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Útoky mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i ve čtvrtek.
Trump v Oválné pracovně jednal s izraelským velvyslancem v USA Jechielem Leiterem a libanonskou velvyslankyní v USA Nadu Moawadovou. Washingtom je zprostředkovatelem rozhovorů. „Setkání proběhlo velmi dobře! Spojené státy budou s Libanonem spolupracovat, aby mu pomohly chránit se před Hizballáhem,“ napsal Trump na Truth Social.
Šéf Bílého domu dodal, že se těší na to, že v blízké budoucnosti přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a libanonského prezidenta Josepha Aouna. Podle amerického prezidenta by se lídři Izraele a Libanonu mohli během příštích tří týdnů osobně setkat v Bílém domě. Řekl také, že Írán bude muset zarazit financování Hizballáhu.
Libanonskou stranu na čtvrtečním jednání, prvním od příměří podepsaného minulý čtvrtek, zastupovala libanonská velvyslankyně Nada Hamadehová, izraelskou vedl izraelský velvyslanec v USA Jechiel Leiter. Součástí americké delegace byli také americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee, viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio.
„Doufáme, že společně, pod vaším vedením, se nám v nejbližší budoucnosti podaří uzavřít mírovou dohodu mezi Izraelem a Libanonem,“ řekl Leiter v Oválné pracovně.
„Chtěla bych opravdu poděkovat Spojeným státům, které pod vaším vedením vynakládají veškeré úsilí na pomoc a podporu Libanonu,“ sdělila Hamadehová Trumpovi. „A myslím si, že s vaší pomocí a podporou můžeme Libanon učinit skvělým,“ dodala.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země.
Minulý čtvrtek Trump oznámil desetidenní příměří, izraelská armáda a Hizballáh se však vzájemně obviňují z jeho porušování. Hizballáh podporovaný Íránem tvrdí, že má „právo klást odpor“ okupačním silám.