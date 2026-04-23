Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump


23. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Útoky mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i ve čtvrtek.

Trump v Oválné pracovně jednal s izraelským velvyslancem v USA Jechielem Leiterem a libanonskou velvyslankyní v USA Nadu Moawadovou. Washingtom je zprostředkovatelem rozhovorů. „Setkání proběhlo velmi dobře! Spojené státy budou s Libanonem spolupracovat, aby mu pomohly chránit se před Hizballáhem,“ napsal Trump na Truth Social.

Šéf Bílého domu dodal, že se těší na to, že v blízké budoucnosti přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a libanonského prezidenta Josepha Aouna. Podle amerického prezidenta by se lídři Izraele a Libanonu mohli během příštích tří týdnů osobně setkat v Bílém domě. Řekl také, že Írán bude muset zarazit financování Hizballáhu.

Izrael a Libanon hlásí další vlnu útoků
Následky izraelských úderů v jižním Libanonu, snímek z 21. dubna 2026

Libanonskou stranu na čtvrtečním jednání, prvním od příměří podepsaného minulý čtvrtek, zastupovala libanonská velvyslankyně Nada Hamadehová, izraelskou vedl izraelský velvyslanec v USA Jechiel Leiter. Součástí americké delegace byli také americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee, viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio.

„Doufáme, že společně, pod vaším vedením, se nám v nejbližší budoucnosti podaří uzavřít mírovou dohodu mezi Izraelem a Libanonem,“ řekl Leiter v Oválné pracovně.

Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří
Izraelští vojáci v blízkosti hranice s Libanonem, snímek ze 16. dubna 2026

„Chtěla bych opravdu poděkovat Spojeným státům, které pod vaším vedením vynakládají veškeré úsilí na pomoc a podporu Libanonu,“ sdělila Hamadehová Trumpovi. „A myslím si, že s vaší pomocí a podporou můžeme Libanon učinit skvělým,“ dodala.

Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země.

Minulý čtvrtek Trump oznámil desetidenní příměří, izraelská armáda a Hizballáh se však vzájemně obviňují z jeho porušování. Hizballáh podporovaný Íránem tvrdí, že má „právo klást odpor“ okupačním silám.

Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst
Izraelská vojenská vozidla v jižním Libanonu poblíž hranice

Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Zelenskyj vyzval EU, aby dále pracovala na sankcích proti Rusku

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael a Libanon hlásí další vlnu útoků

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
„Samozřejmě že je tu nenecháme." Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky

před 5 hhodinami
K jednotnému měsíčnímu hlášení se zatím přihlásila polovina zaměstnavatelů

před 5 hhodinami
To opatření mělo přijít mnohem dřív, míní Šlachta o cenových stropech paliv

před 5 hhodinami
Babiš a Pavel se sejdou ohledně účasti na summitu NATO 8. května, řekl premiér

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Zelenskyj vyzval EU, aby dále pracovala na sankcích proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na neformálním summitu EU v kyperském letovisku Aja Napa, kde je hostem, představitele Unie a lídry členských států sedmadvacítky, aby dále pracovali na sankcích proti Rusku. Premiéři a prezidenti zemí EU ve čtvrtek jednali o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě, k debatě se vrátí v pátek. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael a Libanon hlásí další vlnu útoků

Libanonské ministerstvo zdravotnictví podle agentury AFP hlásí tři mrtvé po izraelském útoku poblíž obce Šúkín v jiholibanonském regionu Nabatíja. Izraelská armáda naopak tvrdí, že zabila dva členy teroristického hnutí Hizballáh ve vesnici Ajnátá v regionu Bint Džbajl. Podle agentury Reuters zatím není jasné, zda spolu údery souvisí. Hizballáh v reakci odpálil rakety na severoizraelské město Štula. Útoky přišly navzdory desetidennímu příměří, upozorňují agentury.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

„Samozřejmě že je tu nenecháme.“ Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky

Pozice Ukrajiny je podle jejího ministra zahraničí Andrije Sybihy nejlepší za poslední rok. V oblastech u frontové linie ale panují obavy a lidé dál opouštějí své domovy. V ostřelovaných městech Slavjansk a Kramatorsk natáčel štáb ČT.
před 5 hhodinami

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Členské státy EU finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko již ve středu stáhlo svou blokaci a následovala takzvaná písemná procedura. Unijní státy finálně schválily rovněž dvacátý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Maďarsko a Slovensko již ve středu uvedly, že nebudou nová omezení blokovat, jestliže bude ruská ropa opět proudit ropovodem Družba do obou zemí.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Podle Vystrčila Rutteho potěšila Babišova slova, že Česko splní závazky vůči NATO

Vyjádření českého premiéra Andreje Babiše (ANO), že Praha splní své závazky vůči Severoatlantické alianci, potěšilo generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po svém jednání s Ruttem v Bruselu. Teprve v příštích týdnech a zejména na červencovém summitu NATO v Ankaře se ale podle Vystrčila ukáže, zda to, co šéf české vlády prohlásil, bylo skutečně myšleno vážně.
před 8 hhodinami

Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
