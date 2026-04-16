Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.

Investici připravuje spolu s městem Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS), s níž Cheb vytvořil společný podnik. Po souhlasu vlády jde o jeden z posledních kroků pro stavbu továrny. Pro hlasovalo dvacet z pětadvaceti přítomných zastupitelů města.

Podle starosty Jana Vrby (ANO) vláda při schvalování projektu Chebu potvrdila, že město by mělo získat za pozemky 1,4 miliardy korun a dalších 600 milionů ze státních takzvaných offsetových programů, které podpoří rozvoj města.

Továrna má zaměstnávat přes tisíc lidí

Projekt s názvem Blue Ship zahrnuje výstavbu výrobního závodu pro finální montáž nákladních vozidel s elektrickým i dieselovým pohonem včetně logistického, administrativního a prodejního zázemí. Zaměstnat má podle dosavadních informací asi 1100 lidí.

Investor se zavázal, že minimálně 55 procent nových pozic obsadí lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. Podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků má být mezi pěti a deseti procenty. Nabízené mzdy by měly být o pětinu vyšší, než je průměr v Karlovarském kraji, a o pět procent vyšší, než je celostátní průměr v Česku.

Ilustrační foto (nákladní automobily Daimler v mexickém závodě)

Karlovarský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejnižší průměrnou mzdou a nezaměstnaností vyšší, než je republikový průměr. Průměrná hrubá mzda v kraji byla loni podle Českého statistického úřadu 42 049 korun, průměr v Česku byl 49 215 korun.

„Jedná se o investici, kterou jsme si definovali: zaměstnávat především místní pracovníky, spolupracovat se školami a nabídnout dobré mzdové podmínky. Je to jedna z nejvýznamnějších investičních příležitostí, které město v poslední době řeší,“ prohlásil na čtvrtečním jednání zastupitelstva místostarosta Michal Pospíšil (ODS).

Projekt podporuje vláda

Eduard Muřický z ministerstva průmyslu a obchodu zastupitele ujišťoval, že chebský projekt je strategický i z pohledu vlády. „Když se zamyslíte, jaký lepší investor by měl přijít, tak mě moc firem nenapadá. Mohli si vybírat. Jedna z věcí, proč si vybrali nás, je to, že se tu táhne za jeden provaz a že stát vytvořil státního developera, který také dbá na veřejný zájem,“ rozebral Muřický. Upozornil však, že projekt je stále na začátku.

Opoziční zastupitel Martin Černík (Koalice pro Cheb) upozornil, že řada obyvatel vidí i rizika v dopravě, dopadech na životní prostředí, bezpečnost a podobně. Pospíšil oponoval, že se zpracovává analýza potřeb města v těchto oblastech. Taková analýza a doporučení by se pak měly postupně i doplňovat.

Andrej Babiš

Podle předpokladů má vstup Daimler Truck do Chebu v horizontu patnácti let přinést příspěvek k HDP asi 41,2 miliardy korun. Společnost SPP Cheb je společný podnik (joint venture) města Cheb a Státní investiční a rozvojové společnosti, ve kterém má SIRS 67 procent a Cheb 33 procent. Město má ale většinu v dozorčí radě, přičemž jeden nominant města má být představitelem Karlovarského kraje.

Stavba závodu má začít v roce 2027

SIRS se bude o přípravu podnikatelského parku v Chebu a doprovodné programy starat až do poloviny třicátých let. Podle člena představenstva SIRS Davida Petra bude prvním milníkem připravit průmyslovou zónu včetně stavebního povolení tak, aby automobilka mohla začít stavět svůj závod už v roce 2027.

„Musíme formálně potvrdit naplněnost těch smluvních závazků vůči investorovi a to, že naplňuje ty podmínky, které jsme si společně s městem stanovili. Zároveň paralelně probíhá příprava dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA,“ popsal Petr nadcházející kroky SIRS.

„Po jejím zpracování a podání na ministerstvo životního prostředí budeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace a potom následně je cíl dosáhnout v prvním kvartále roku 2027 stavebního povolení záměru tak, aby investor mohl realizovat následně samotnou výstavbu a přípravu a spustit výrobu v první polovině roku 2029,“ nastínil další pokračování projektu.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) na jednání zastupitelů řekl, že kraj podpoří město a celý projekt například dalšími investicemi do chebské nemocnice. „Bude potřeba důrazně se věnovat oborové struktuře středních škol. A bude to bolet, na to se připravme,“ avizoval. Celou oborovou strukturu je podle něj potřeba modelovat podle potřeb kraje a zaměstnavatelů. Kraj by měl podle něj podpořit i rekvalifikace.

Volební urna, ilustrační foto

Výběr redakce

Trump tvrdí, že se Izrael a Libanon dohodly na příměří

Trump tvrdí, že se Izrael a Libanon dohodly na příměří

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

16:34Aktualizovánopřed 17 mminutami
Skládá se obrázek vlády, která selhává v tom nejzákladnějším, míní Výborný

ŽivěSkládá se obrázek vlády, která selhává v tom nejzákladnějším, míní Výborný

Šéf NATO přijel na návštěvu Česka

Šéf NATO přijel na návštěvu Česka

Nejhorší humanitární krize světa sílí. Súdán doplácí na válku s Íránem

Nejhorší humanitární krize světa sílí. Súdán doplácí na válku s Íránem

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
16:34Aktualizovánopřed 17 mminutami

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
16:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva, řekl v rozhovoru s agenturou AP výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael. Lufthansa i kvůli rostoucí ceně leteckého paliva trvale odstaví 27 letadel své divize CityLine.
14:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nejvyšší ceny paliv v pátek mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v pátek mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti čtvrtku sníží o 14 haléřů na 43,36 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,36 koruny za litr, tedy o 23 haléřů levněji. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Průměrná cena pohonných hmot v Česku také v mezitýdenním srovnání ve čtvrtek poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla.
11:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
před 11 hhodinami

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.
před 20 hhodinami

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
před 22 hhodinami

Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Spojené státy neprodloužily dočasné povolení zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní sankční výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že USA protiruské sankce rozšiřují.
včeraAktualizovánovčera v 07:17
Načítání...