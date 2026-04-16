Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
Investici připravuje spolu s městem Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS), s níž Cheb vytvořil společný podnik. Po souhlasu vlády jde o jeden z posledních kroků pro stavbu továrny. Pro hlasovalo dvacet z pětadvaceti přítomných zastupitelů města.
Podle starosty Jana Vrby (ANO) vláda při schvalování projektu Chebu potvrdila, že město by mělo získat za pozemky 1,4 miliardy korun a dalších 600 milionů ze státních takzvaných offsetových programů, které podpoří rozvoj města.
Továrna má zaměstnávat přes tisíc lidí
Projekt s názvem Blue Ship zahrnuje výstavbu výrobního závodu pro finální montáž nákladních vozidel s elektrickým i dieselovým pohonem včetně logistického, administrativního a prodejního zázemí. Zaměstnat má podle dosavadních informací asi 1100 lidí.
Investor se zavázal, že minimálně 55 procent nových pozic obsadí lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. Podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků má být mezi pěti a deseti procenty. Nabízené mzdy by měly být o pětinu vyšší, než je průměr v Karlovarském kraji, a o pět procent vyšší, než je celostátní průměr v Česku.
Karlovarský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejnižší průměrnou mzdou a nezaměstnaností vyšší, než je republikový průměr. Průměrná hrubá mzda v kraji byla loni podle Českého statistického úřadu 42 049 korun, průměr v Česku byl 49 215 korun.
„Jedná se o investici, kterou jsme si definovali: zaměstnávat především místní pracovníky, spolupracovat se školami a nabídnout dobré mzdové podmínky. Je to jedna z nejvýznamnějších investičních příležitostí, které město v poslední době řeší,“ prohlásil na čtvrtečním jednání zastupitelstva místostarosta Michal Pospíšil (ODS).
Projekt podporuje vláda
Eduard Muřický z ministerstva průmyslu a obchodu zastupitele ujišťoval, že chebský projekt je strategický i z pohledu vlády. „Když se zamyslíte, jaký lepší investor by měl přijít, tak mě moc firem nenapadá. Mohli si vybírat. Jedna z věcí, proč si vybrali nás, je to, že se tu táhne za jeden provaz a že stát vytvořil státního developera, který také dbá na veřejný zájem,“ rozebral Muřický. Upozornil však, že projekt je stále na začátku.
Opoziční zastupitel Martin Černík (Koalice pro Cheb) upozornil, že řada obyvatel vidí i rizika v dopravě, dopadech na životní prostředí, bezpečnost a podobně. Pospíšil oponoval, že se zpracovává analýza potřeb města v těchto oblastech. Taková analýza a doporučení by se pak měly postupně i doplňovat.
Podle předpokladů má vstup Daimler Truck do Chebu v horizontu patnácti let přinést příspěvek k HDP asi 41,2 miliardy korun. Společnost SPP Cheb je společný podnik (joint venture) města Cheb a Státní investiční a rozvojové společnosti, ve kterém má SIRS 67 procent a Cheb 33 procent. Město má ale většinu v dozorčí radě, přičemž jeden nominant města má být představitelem Karlovarského kraje.
Stavba závodu má začít v roce 2027
SIRS se bude o přípravu podnikatelského parku v Chebu a doprovodné programy starat až do poloviny třicátých let. Podle člena představenstva SIRS Davida Petra bude prvním milníkem připravit průmyslovou zónu včetně stavebního povolení tak, aby automobilka mohla začít stavět svůj závod už v roce 2027.
„Musíme formálně potvrdit naplněnost těch smluvních závazků vůči investorovi a to, že naplňuje ty podmínky, které jsme si společně s městem stanovili. Zároveň paralelně probíhá příprava dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA,“ popsal Petr nadcházející kroky SIRS.
„Po jejím zpracování a podání na ministerstvo životního prostředí budeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace a potom následně je cíl dosáhnout v prvním kvartále roku 2027 stavebního povolení záměru tak, aby investor mohl realizovat následně samotnou výstavbu a přípravu a spustit výrobu v první polovině roku 2029,“ nastínil další pokračování projektu.
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) na jednání zastupitelů řekl, že kraj podpoří město a celý projekt například dalšími investicemi do chebské nemocnice. „Bude potřeba důrazně se věnovat oborové struktuře středních škol. A bude to bolet, na to se připravme,“ avizoval. Celou oborovou strukturu je podle něj potřeba modelovat podle potřeb kraje a zaměstnavatelů. Kraj by měl podle něj podpořit i rekvalifikace.
- Ekonomika
- Regiony
- Karlovarský kraj
- Cheb
- Daimler Truck
- Daimler
- Strategický podnikatelský park
- Tahač
- Jan Vrba
- ANO
- Michal Pospíšil
- ODS
- Eduard Muřický
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- MPO
- Vláda
- Martin Černík
- Koalice pro Cheb
- Továrna
- Automobilový průmysl
- Petr Kubis
- Výběr
- Výběr redakce
- David Petr
- SIRS
- Státní investiční a rozvojová společnost
- Ministerstvo životního prostředí
- MŽP
- EIA