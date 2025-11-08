Referendum v Chebu přípravu průmyslového parku nezastavilo, přišlo málo lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Příprava Strategického podnikatelského parku v Chebu bude pokračovat. K referendu, které se ve městě konalo v sobotu, nepřišlo dost lidí. Volit přišlo jen 20,71 procenta oprávněných voličů, pro platnost referenda bylo potřeba podle zákona 35 procent. Z 22 912 voličů přišlo vyjádřit svůj názor 4745 lidí. Podle starosty Chebu Jan Vrby (ANO) ti, kteří proti záměru nemají větší výhrady, k referendu nepřišli. Příprava dle něj může dál pokračovat.

Lidé hlasovali v referendu k otázce „Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Cheb zastavilo veškeré kroky směřující k výstavbě Strategického podnikatelského parku Cheb a tento projekt ukončilo?“. Z 4 660 platných hlasů bylo 3 946 pro. I když to byla naprostá většina, hlasujících bylo málo a referendum nebylo platné. „Pro nás to znamená, že přípravy parku mohou dál pokračovat. Budeme teď mít plno práce s pokračováním jednání s případným investorem,“ podotknul Vrba.

Město při plánování průmyslového parku o rozloze zhruba 115 hektarů uzavřelo spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS). Ta v zastoupení státu připravuje všechny potřebné administrativní kroky k přípravě zóny pro investora. Podle posledních informací města je už jeden ze zájemců blízko dohodě. Ačkoli město i SIRS jeho jméno z obchodních důvodů zatím nezveřejnily, zaměstnat by měl v první fázi na tisíc lidí.

Ilustrační snímek

Podmínkou pro vstup investora na státem definované strategické zóny je nabídka lépe placených a kvalifikovaných míst ve výrobě s vysokou přidanou hodnotou. Záměr by měl podle zastánců nejen pomoci k rozvoji Chebu, který by díky vstupu nového investora mohl získat kromě peněz z prodeje pozemků i stamiliony na rozvoj infrastruktury od státu, ale i celému regionu, který se těžce potýká s odklonem od zpracování a těžby uhlí.

Odpůrci parku argumentují tím, že už v současnosti se Cheb potýká s problémy s bezpečností, s dopravou, s výskytem bezdomovců a drog, s nedostatkem policistů, strážníků, hasičů, lékařů a zdravotníků nebo s chybějícím dostupným nájemním bydlením.

Ilustrační foto

