Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí


31. 3. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. V nadcházejících letech chce firma v Chebu investovat částku v řádu stovek milionů eur.

Výstavba nového montážního a výrobního závodu v Karlovarském kraji by měla začít příští rok a plný provoz by továrna mohla zahájit do roku 2030. Uskutečnění projektu podléhá schválení úřadů, mimo jiné i zastupitelstva města Chebu.

Pro Cheb bude příchod této automobilky znamenat i dotační programy pro rozvoj bydlení, dopravy a školství, věří starosta města Jan Vrba (ANO). Offsetové programy by se dle zástupců samosprávy měly zaměřit zejména na oblasti, které by podpořily příchod nových zaměstnanců a obyvatel do města a okolí, ale i dostupnost Chebu pro zaměstnance z regionu, vyjmenoval starosta.

Podporu projektu slibuje prostřednictvím hejtmana Petra Kubise (ANO) i přímo Karlovarský kraj. „Přínos pro celý region bude obrovský, hlavně díky jedinečnosti segmentu, který sem se značkou Mercedes-Benz Trucks přichází. Jsme připraveni takového investora podpořit, samozřejmě i z hlediska infrastruktury. Zatím jsme se ale bavili jen v obecných rovinách, v memorandu o spolupráci a podpoře se kraj k žádné konkrétní finanční podpoře zatím nezavazuje,“ zdůraznil.

Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta je cílem projektu posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím optimalizace nákladů a efektivního řízení rostoucí komplexnosti výroby.

Odolnost výrobní sítě

Rostoucí počet variant produktů podle společnosti vyžaduje větší flexibilitu a odolnost celé výrobní sítě, kterou má právě chebský závod doplnit. Novou lokalitu společnost vybrala, protože podle ní má výhodnou polohu z hlediska logistiky a nákladů.

V Chebu se plánuje montáž vozidel s konvenčními (dieselovými) i alternativními systémy pohonu. Lakované kabiny se budou do Chebu dodávat z německého závodu ve Wörthu. Právě ten zůstane i nadále ústřední a nejobjemnější částí výrobního řetězce firmy.

Společnost Daimler Truck se koncem roku 2021 oddělila od německého automobilového koncernu Daimler a vstoupila na burzu. Koncern Daimler se následně přejmenoval na Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vlastní asi třetinu akcií Daimler Truck.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějšku Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
Načítání...