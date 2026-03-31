Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. V nadcházejících letech chce firma v Chebu investovat částku v řádu stovek milionů eur.
Výstavba nového montážního a výrobního závodu v Karlovarském kraji by měla začít příští rok a plný provoz by továrna mohla zahájit do roku 2030. Uskutečnění projektu podléhá schválení úřadů, mimo jiné i zastupitelstva města Chebu.
Pro Cheb bude příchod této automobilky znamenat i dotační programy pro rozvoj bydlení, dopravy a školství, věří starosta města Jan Vrba (ANO). Offsetové programy by se dle zástupců samosprávy měly zaměřit zejména na oblasti, které by podpořily příchod nových zaměstnanců a obyvatel do města a okolí, ale i dostupnost Chebu pro zaměstnance z regionu, vyjmenoval starosta.
Podporu projektu slibuje prostřednictvím hejtmana Petra Kubise (ANO) i přímo Karlovarský kraj. „Přínos pro celý region bude obrovský, hlavně díky jedinečnosti segmentu, který sem se značkou Mercedes-Benz Trucks přichází. Jsme připraveni takového investora podpořit, samozřejmě i z hlediska infrastruktury. Zatím jsme se ale bavili jen v obecných rovinách, v memorandu o spolupráci a podpoře se kraj k žádné konkrétní finanční podpoře zatím nezavazuje,“ zdůraznil.
Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta je cílem projektu posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím optimalizace nákladů a efektivního řízení rostoucí komplexnosti výroby.
Odolnost výrobní sítě
Rostoucí počet variant produktů podle společnosti vyžaduje větší flexibilitu a odolnost celé výrobní sítě, kterou má právě chebský závod doplnit. Novou lokalitu společnost vybrala, protože podle ní má výhodnou polohu z hlediska logistiky a nákladů.
V Chebu se plánuje montáž vozidel s konvenčními (dieselovými) i alternativními systémy pohonu. Lakované kabiny se budou do Chebu dodávat z německého závodu ve Wörthu. Právě ten zůstane i nadále ústřední a nejobjemnější částí výrobního řetězce firmy.
Společnost Daimler Truck se koncem roku 2021 oddělila od německého automobilového koncernu Daimler a vstoupila na burzu. Koncern Daimler se následně přejmenoval na Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vlastní asi třetinu akcií Daimler Truck.