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Letošní schodek se nejspíš podaří dodržet, míní Národní rozpočtová rada


3. 9. 2026Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet, uvedla v pravidelném čtvrtletním stanovisku Národní rozpočtová rada (NRR). Plnění rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Na konci srpna činil schodek 186,1 miliardy korun, prohloubil se z červencových 176,6 miliardy korun. Kvůli schodku rozpočtu na příští rok bude podle NRR nutné razantně snížit deficit v roce 2028.

Pokud stát dodrží plánované saldo rozpočtu, bude to představovat čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Zatím největší deficit zaznamenala země za pandemie covidu-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Loni byl schodek 290,7 miliardy korun. V době před pandemií hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.

V roce 2028 bude nutné schodek snížit

NRR také poznamenala, že příští rok vzroste strukturální schodek rozpočtu o jeden procentní bod na 3,5 procenta HDP, nejvíc od pandemie covidu-19. Zároveň upozornila, že schválený fiskálně-strukturální plán Česka si vyžádá razantní snížení schodku v roce 2028, a to o více než sto miliard korun.

V nominálním vyjádření by měl schodek státního rozpočtu příští rok být 389 miliard korun po letos plánovaných 310 miliardách korun. Návrh rozpočtu předložilo v pondělí vládě ministerstvo financí, kabinet ho může do konce září upravit.

„Návrh tak navazuje na trend zahájený rozpočtem na rok 2026, který byl sestaven v rozporu s tehdy platnou legislativou, a znamená obrat od postupné mírné konsolidace ke zřetelnému nárůstu deficitů i veřejného dluhu,“ uvedla NRR.

Hosté Událostí, komentářů probrali navržený schodek rozpočtu
Boris Šťastný (Motoristé), Karel Havlíček (ANO), Jan Hrnčíř (SPD), Jan Skopeček (ODS), Zdeněk Hřib (Piráti) a Jan Papajanovský (STAN) v Událostech, komentářích

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