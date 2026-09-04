Šlapání na hady, smrkání i biomechanika líbání. Vědci dostali satirické Nobelovky


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, Ig Nobel, ČTK

Na otázky, jaká je evoluce líbání nebo jestli se dá analyzovat kvalita půdy pomocí spodního prádla, odpověděli čerství držitelé Ig Nobelovy ceny. Toto ocenění získávají výzkumníci za neobvyklé a nápadité příspěvky vědě. Mezi další letošní vítěze patří například práce, která zkoumala, jestli se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní, nebo brazilská studie o šlapání na jedovaté hady, kterou zpracoval vědec českého původu.

V kongresovém centru v Curychu převzaly výzkumné týmy speciálně vyrobenou trofej připomínající křížence mezi houbou a lidskou nohou. Ceny, které organizuje digitální časopis Annals of Improbable Research (Anály nepravděpodobného výzkumu), se po 35 letech konání ve Spojených státech přesunuly do Evropy, konkrétně do Švýcarska – kvůli obavám, zda účastníci získají víza. Podle tradice si diváci vyrobili papírová letadélka a vrhali je směrem k pódiu, čímž celou akci zahájili.

Jako místo konání pro příští ročníky plánují organizátoři střídat Curych s dalšími evropskými městy. V roce 2027 se budou ceny předávat v belgických Antverpách. Předchozí ročníky se konaly na několika amerických univerzitách, včetně Harvardu, ale v současné době organizátoři návrat do Spojených států neplánují. „V uplynulém roce se pro naše hosty stalo nebezpečné navštívit tuto zemi,“ sdělil v březnu moderátor předávání cen a šéfredaktor časopisu Annals of Improbable Research Marc Abrahams.

Podívejte se na kompletní ceremoniál:

Níže v textu najdete vítěze jednotlivých kategorií Ig Nobelových cen.

Cena za biomechaniku

Matilda Brindleová, Catherine Talbotová a Stuart West dostali cenu za vypracování přesnější definice líbání – „interakcí zahrnujících cílený, vnitrodruhový kontakt úst s ústy s určitým pohybem rtů/ústních orgánů a bez přenosu potravy“ – a to u mravenců, ptáků, ledních medvědů a lidí.

Odkaz na studii
Xixao

Cena za ekonomii

Paul Piff, Daniel Stancato, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Denton a Dacher Keltner dostali letos cenu za shromáždění důkazů, že lidé z vyšších společenských vrstev mají větší sklon brát dětem sladkosti a dopouštět se dalších druhů neetického chování.

Odkaz na studii
Xixao

Cena za chemii

Sanchari Banerjeeová, Nathan Coussens, François-Xavier Gallat, Nitish Sathyanarayanan, Jandhyam Srikanth, Koichiro Yagiová, James Gray, Stephen Tobe, Barbara Stayová, Leonard Chavas a Subramanian Ramaswamy dostali cenu za objev, že mléčné bílkoviny z živorodých švábů druhu rus tečkovaný obsahují třikrát více energie než mléčné bílkoviny z krav.

Odkaz na studii
Xixao

Cena za medicínu

Zesnulý japonský vědec Tokuji Unno dostal ocenění za studii s názvem „Jak si vysmrkat nos – aerodynamická studie smrkání“. Jeho studie pochází z roku 1977, takže není dostupná on-line.

Cena za biologii

João Miguel Alves-Nunes, Adriano Fellone, Selma Maria Almeida-Santosová, Carlos Roberto de Medeiros, Ivan Sazima a Otavio Augusto Vuolo Marques dostali ocenění za to, že jemně šlapali na různé části těl rozličných jedovatých hadů – opakovaně, při různých teplotách a v různých denních dobách – s cílem zjistit, co jedovatého hada přiměje k uštknutí člověka, a co nikoli.

Ivan Sazima je slavný brazilský expert na plazy, který pochází původně z Česka – narodil se roku 1942 v Protektorátu Čechy a Morava, ale celou svou vědeckou kariéru si vybudoval až v Brazílii. Je po něm pojmenována desítka druhů plazů.

Toto ocenění se dá chápat jako kontroverzní. Studie, za níž autoři cenu dostali, totiž byla stažena – úřady v Bhútánu, kde výzkum probíhal, totiž nedaly povolení ke šlapání po mladých hadech a na vědce si stěžovaly.

Odkaz na studii
Xixao

Cena za fyziku

Randy Hurd, Zhao Pan, Tadd Truscott, Kaveeshan Thurairajah si vysloužili cenu za teoretické a experimentální pokusy o návrh pisoáru, který by zabránil rozstřikování moči.

Odkaz na studii
Xixao

Cena za technologii

Justin Puma, Zhen Yang, Evan Johnston, Zixin Zhangová, Xiaoyi Lan, Lingzhi Zhang, Hongyu Hou, Zixin Heová, Ali Afify, Megan Creightonová, Jianyu Li a Changhong Cao dostali Ig Nobelovu cenu za průkopnické využití sosáků mrtvých komárů jako trysek pro 3D tisk s vysokým rozlišením, což je proces, který dostal odborný název „nekrotisk“.

Odkaz na studii
Xixao

Cena za čich

Ilona Croyová, Tomasz Frackowiak, Thomas Hummel a Agnieszka Sorokowska si cenu vysloužili za shromáždění důkazů, že rodiče vnímají vůni svých miminek jako nádhernou, zatímco u teenagerů tomu tak není.

Odkaz na stuii
Xixao

Cena míru

Jaimie Arona Kremsová, Rebecka Hahnel-Peetersová, Laureon Merrieová, Keelah Williamsová a Daniel Sznycer cenu získali za to, že prokázali, že si lidé více cení přátel, kteří se chovají krutě k lidem, které nemají rádi.

Odkaz na studii
Xixao

Cena za půdní vědy

Franz Bender, Marcel van der Heijden, Atlant Bieri a Pia Vivianiová ocenění dostali za to, že zakopali tisíc identických párů spodního prádla ve více než 25 zemích a po dvou měsících je vykopali. Pak zjišťovali, jestli se pomocí tohoto oblečení dá zjistiti zdraví půdy.

Odkaz na studii
Xixao

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Šlapání na hady, smrkání i biomechanika líbání. Vědci dostali satirické Nobelovky

Na otázky, jaká je evoluce líbání nebo jestli se dá analyzovat kvalita půdy pomocí spodního prádla, odpověděli čerství držitelé Ig Nobelovy ceny. Toto ocenění získávají výzkumníci za neobvyklé a nápadité příspěvky vědě. Mezi další letošní vítěze patří například práce, která zkoumala, jestli se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní, nebo brazilská studie o šlapání na jedovaté hady, kterou zpracoval vědec českého původu.
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