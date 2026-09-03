Přehledy od AI v Googlu mohou podporovat šíření konspirací, popsala studie


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Funkce přehled od AI (umělé inteligence) v internetovém vyhledávači Google může spíše podporovat šíření některých konspiračních teorií než je vyvracet. Vyplývá to z nové studie výzkumníků z Queenslandské technické univerzity (QUT).

Studie porovnávala odpovědi v přehledech od AI, odkazy na zdroje a klasické výsledky vyhledávání u dvou témat – chemtrails a 15minutových měst. Chemtrails jsou konspirační teorie, podle nichž kondenzační čáry za letadly vznikají v rámci tajných programů na ovlivňování počasí či klimatu.

Takzvaná 15minutová města jsou urbanistický koncept, podle kterého by lidé měli mít běžné služby a potřeby dostupné v docházkové vzdálenosti, přibližně do 15 minut. Zastánci konspiračních teorií ho interpretují jako zlovolný nástroj sledování a kontroly obyvatel pomocí technologií.

Výzkumníci letos v lednu po dobu jednoho týdne shromažďovali výsledky vyhledávání na základě dotazů, které buď odpovídaly konspiračnímu pohledu, nebo byly formulovány obecně. Zjistili, že dotazy obsahující slova naznačující víru v danou spikleneckou teorii vedly k výrazně odlišným shrnutím prostřednictvím funkce přehledu od AI, a to zejména u méně známých teorií. U dotazů na 15minutová města se dle studie přehledy od AI v některých případech dostávaly až k tvrzením o sledování a kontrole obyvatel prostřednictvím technologií.

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U starší (a tím pádem zavedenější) konspirační teorie o chemtrails byla situace příznivější. Shrnutí ji zmiňovala jen zřídka a obecně spiklenecká tvrzení vyvracela. Podle autorů je však takové vyvracení často povrchní a omezuje se na označení konspiračních teorií za dezinformace, namísto předložení faktických a logických argumentů. Ani klasické výsledky vyhledávání přitom podle studie nejsou bez problémů. Simulované konspirační dotazy vedly mimo jiné k odkazům na videa na platformě YouTube a příspěvky na sociální síti Facebook, jež tyto teorie podporovaly.

Reakce Googlu

Společnost Google ze skupiny Alphabet v reakci serveru The Conversation sdělila, že její AI přehledy fungují podobně jako tradiční vyhledávání a snaží se přizpůsobit obsah webu slovům použitým v dotazu. Firma podle svých slov významně investuje do kvality přehledů a tvrdí, že většina z nich poskytuje přesné informace.

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Ilustrační foto

Pokud systém webový obsah špatně interpretuje nebo přehlédne kontext, Google podle svého vyjádření tyto případy využívá ke zlepšování systémů a přijímá příslušná opatření. Výzkumníci připomínají, že Google už v minulosti reagoval na problém s konspiračními výsledky u chemtrails jejich upozaděním. Zároveň poukazují na nedávné rozhodnutí soudu v Mnichově, který shledal společnost Google odpovědnou za nepravdivá tvrzení obsažená v přehledech od AI.

Odkaz na studii
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