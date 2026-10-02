Horko a sucho v mapách. Podívejte se na bilanci letošního léta


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Copernicus, ČTK

Služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus zveřejnila bilanci letošního léta. Shrnula, že v západní Evropě bylo nejteplejší v historii měření. Mimořádné bylo také sucho. Podrobný pohled nabízí následující mapy a grafy. Vzhledem k velkému množství dat může jejich načtení chvíli trvat.

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