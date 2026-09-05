Nejen powerbanky a tekutiny. Cestující se pokoušeli vzít do letadla i meč nebo vzduchovku


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24

Bezpečnostní kontrolou na letišti lidé nejčastěji neprojdou kvůli powerbankám s příliš vysokou kapacitou nebo tekutinám, které překračují povolený objem. Při letošních letních kontrolách ale objevili zaměstnanci letišť i kurióznější předměty – například meč, šavli, vodní pistoli nebo vzduchovku. České televizi to řekli oslovení mluvčí letišť v Praze, Brně a Ostravě.

„Kromě různých bojových nožů jsme se setkali například i se šavlemi, obouručním mečem nebo vzduchovkou, které se cestující pokoušeli přepravit na palubě letadla. Překvapivý byl také nález kufru plného airsoftových granátů v odbaveném zavazadle,“ uvedla mluvčí Letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková.

„Setkáváme se s tím, že cestující na bezpečnostní kontrolu přinesou například obranné spreje nebo nůžky, vývrtky či nože s čepelí delší než šest centimetrů,“ doplnila.

Na ostravském letišti podle mluvčí Kateřiny Pustějovské při kontrolách zachytili například nůž ukrytý ve sponě opasku nebo teleskopický obušek.

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Pozor na powerbanky a zapalovače

Většina případů se ale týká předmětů, které cestující mají u sebe zcela běžně, a neuvědomí si, že jejich přeprava v kabinovém zavazadle není povolená. Největší nárůst takových předmětů evidují letiště u powerbank. Ty nesmí přesáhnout kapacitu 100 Wh. „Zároveň je třeba pamatovat na to, že powerbanky lze přepravovat výhradně v příručním zavazadle, a to maximálně dva kusy,“ upozornila Hejtmánková. V odbaveném zavazadle jsou powerbanky zakázané.

Vůbec nejčastěji ale letiště řeší překročení povoleného objemu tekutin. V Brně, Ostravě a na pražském Terminálu 1 je maximální povolený objem nádob s tekutinami 100 mililitrů.

Mírnější pravidla platí pouze na pražském Terminálu 2, odkud se odbavují lety do zemí Schengenu. Cestující si zde mohou od října 2025 vzít do letadla i jednu láhev s tekutinami o objemu až dva litry. „Po zavedení nových pravidel díky CT rentgenům došlo určitě ke zlepšení a tekutin zůstává na bezpečnostní kontrole mnohem méně,“ zmínila mluvčí Hejtmánková.

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Ilustrační snímek

Dětské vodní pistole na palubu nepatří

Mezi nepovolenými předměty se podle mluvčí brněnského letiště Andrey Míčkové pravidelně objevují také benzinové nebo tryskové zapalovače. Na palubu si totiž lidé mohou vzít pouze klasický malý plynový zapalovač. „Povolen je pouze jeden na osobu,“ upozornila Míčková.

Cestující by si měli dát pozor také na hračky a další předměty, které napodobují zakázané věci. „Například vodní pistole. Z pohledu bezpečnostních pravidel není rozhodující, že jde o dětskou hračku nebo že má například růžovou barvu,“ vysvětluje mluvčí ostravského letiště.

Zakázané předměty nemusí skončit v koši

Pokud předmět neprojde bezpečnostní kontrolou, neznamená to automaticky, že se ho cestující musí vzdát. Na pražském letišti je možné vrátit se před bezpečnostní kontrolu a předmět předat někomu, kdo letecky necestuje. „Nebo mohou lidé využít úschovnu, která se nachází v Terminálu 2. Úschova je zpoplatněna částkou 100 korun za 24 hodin,“ doplnila.

Na letištích v Ostravě ani v Brně ale podle mluvčích možnost uložit zakázané předměty do úschovny není. „Předmět ale automaticky nepřechází do vlastnictví letiště – stále je majetkem cestujícího. Ten se může rozhodnout, zda si jej například uloží ve svém vozidle, předá doprovodu, případně jej podle charakteru předmětu vloží do odbaveného zavazadla,“ uvedla mluvčí ostravského letiště. Pokud se cestující předmětu vzdá, letiště ho následně předá k likvidaci.

Ne všechny neobvyklé předměty ale musí hned znamenat problém. V Praze letos například kontrolovali dva kufříky plné zlata. „Ke kontrole jsme přivolali Celní správu, která ověřila potřebné doklady. Po jejich kontrole bylo potvrzeno, že je přeprava zcela legální, a cestující mohl pokračovat v cestě,“ poznamenala mluvčí letiště.

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