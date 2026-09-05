Nízká hladina orlické přehrady odhaluje neobvyklé nálezy

Nahrávám video
Orlická přehrada kvůli suchu výrazně omezila odtok a odpouští jen minimum vody. Hladina od jara klesla o patnáct metrů a odhalila tak části domů nebo hřbitova obce Červená nad Vltavou, kterou z většiny přehrada zatopila. Z přehrady teď vystupují také zbytky bunkrů i skalní dutiny, kde se devět měsíců schovával před gestapem odbojář Miloš Blažek. Na březích se teď objevují i zrezivělé sudy. Lidé se obávali, že by mohly být spojené s orlickými vraždami z devadesátých let.
Většina sudů se teď ale podle policistů uvolnila z hausbótů nebo pontonů. Žádají ale, aby lidé hlásili hlavně nalezenou munici. Mohla by být hlavně pod Podolským mostem, kam podle historiků Němci při ústupu na konci druhé světové války házeli zbraně a náboje.