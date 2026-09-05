K Národnímu muzeu v Praze se vracejí tramvaje

Po zhruba patnácti měsících se v sobotu u pražského Národního muzea obnovuje provoz tramvají, začínají znovu jezdit mezi zastávkami Italská a I. P. Pavlova. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí ve Vinohradské ulici na budovanou trať přes Václavské náměstí.
Při loňském červnovém zahájení stavby tramvajové trati, která propojí Vinohradskou třídu s kolejemi v horní části Václavského náměstí, dopravní podnik předpokládal, že tramvaje mezi zastávkami I. P. Pavlova a Muzeum nepojedou dvacet měsíců.
Do trasy trati stavbaři dočasně převedli automobilový provoz z magistrály, aby mohli zbourat podchod pod Legerovou ulicí. Náklady na obnovení trati ve Vinohradské a Škrétově ulici za 224,7 milionu korun bez DPH měla pokrýt evropská dotace.
Stavba kolejí v horní části Václavského náměstí začala v polovině roku 2024 a má trvat do poloviny příštího roku, potvrdil serveru iROZHLAS.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Plánované náklady na vybudování zhruba 550 metrů dlouhé tratě jsou 1,24 miliardy korun.
Práce zahrnují také rekonstrukci stropních desek stanice metra Muzeum a úpravy náměstí, jehož spodní část stavbaři proměnili v minulých letech.