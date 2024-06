Na Václavském náměstí začne v sobotu stavba tramvajové tratě

„(Trať) umožní nové trasování linek, které poskytnou rychlá spojení,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Po náměstí v budoucnu pojedou tři tramvajové linky. Jedna z linek přijede od Újezda a Národní třídy, vyjede k soše svatého Václava a bude pokračovat do Vinohradské ulice. Druhá propojí Vršovice s horní částí Václavského náměstí, poté sjede do Jindřišské.

Koňka jezdila na spodním konci náměstí už v roce 1875

Tramvaje byly samozřejmou součástí Václavského náměstí řadu desetiletí, první vozy tehdy ještě koňky se na jeho spodním konci objevily už v září 1875, kdy kolejová doprava zažila v pražských ulicích svou premiéru. Do konce 19. století protnuly koleje náměstí i uprostřed, tedy mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí, a sloužit začala také trať podél náměstí. V dobách největší slávy se pak tramvaje z horního konce Václavského náměstí rozjížděly nejen do Vinohradské ulice, ale i doleva k Hlavnímu nádraží a doprava k náměstí I. P. Pavlova. Do poloviny 80. let minulého století ale většina kolejí zanikla, dnes jezdí tramvaje jen po krátkém úseku uprostřed skrz náměstí.

O možném návratu tramvají na Václavské náměstí se mluví už mnoho let. S obnovou tratě mezi Vinohradskou třídou a náměstím počítal mimo jiné projekt přestavby náměstí, který už v roce 2005 vypracovala společnost Cigler Marani Architects. Od té doby k zahájení stavby ale uběhly téměř dvě dekády, jen v roce 2018 se vybudoval krátký kolejový úsek mezi Národním muzeem (NM) a budovou někdejšího Federálního shromáždění, stavba souvisela i s rekonstrukcí muzea. Vybudování trati od poloviny Václavského náměstí do Vinohradské ulice schválilo minulé vedení města a v akci pokračuje i magistrátní koalice, jež nastoupila v únoru 2023.