Elektrárna Opatovice získala povolení stavby pro spalovnu v katastru Čeperky

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky, kde se proti ní obyvatelé v roce 2022 rovněž postavili v plebiscitu.

Obec zvažuje odvolání

„Ve středu máme zastupitelstvo, tak se poradíme a předpokládám, že se proti povolení budeme odvolávat. Je na to patnáct dní a myslím, že by to bylo i namístě,“ řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. Obec si nechává zpracovat nový územní plán, ten současný v textové části uvádí, že u elektrárny může být zařízení pro spalování odpadu. Nově chce obec formulaci změnit tak, že v území bude možné spalovat jen odpad vzniklý v areálu elektrárny, ne dovezený. Podle Vosáhlové se ale dá čekat, že elektrárna tento návrh napadne.

Elektrárna pro jistotu zpracovala i záložní záměr spalovny v katastru sousední obce Hrobice, obě lokality jsou v areálu elektrárny. Hrobice s plánem souhlasí, záměr zatím čeká na stanovisko EIA.

V současnosti elektrárna dokončuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Výběrové řízení bude vyhlášeno během několika měsíců a zohlední nejen investiční náklady, ale také celkovou efektivitu a provozní náročnost během celého životního cyklu zařízení.

Náklady jsou odhadovány na sedm miliard

Investiční náklady projektu jsou odhadovány kolem sedmi miliard korun. „Důležitým aspektem je skutečnost, že ZEVO Opatovice získalo podporu z Modernizačního fondu v rámci programu HEAT, a to ve výši přibližně šedesáti procent investičních nákladů. Tato dotační podpora je vázána na splnění přesně stanovených časových milníků, a proto je dodržení harmonogramu naprosto klíčové. Uvedení zařízení do provozu plánujeme na přelom let 2028 a 2029,“ informovala Počtová.