Unikátní barokní grotty s ametysty z Kroměříže ožily ve 3D modelech

Unikátní umělé barokní jeskyně kroměřížského zámku si mohou lidé prohlédnout v podobě 3D modelů. Zachycují Apollonovu a Důlní grottu z konce sedmnáctého století včetně ametystové výzdoby, světel imitujících oheň a funkčních fontán. Modely jsou vystavené v olomoucké Pevnosti poznání.
Výroby 3D modelů Apollonovy a Důlní grotty se ujal Jan Brus z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Tiskárny jely více než sto hodin, materiálu bylo asi 55 kilo, využili jsme asi sto metrů drátu, je tam umístěno 44 světýlek, různé spínače a hlavně dvě fontány, kde teče voda. Vytvořen je tak okruh, kde vodu honí tam a zpět čerpadla. Vycházeli jsme ze skenu, který jsme museli zjednodušit a dostat do podoby, aby se to dalo vytisknout,“ popsal Brus.
„Výsledné modely představují volnou hypotetickou rekonstrukci. Vycházejí ze současného stavu dochování, který kombinují s některými prvky známými z německého popisu z roku 1839, jako jsou světelné či vodní prvky,“ uvedl mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.
Osvětlené skutečné ametysty v modelech
V obou modelech jsou zabudovaná světla imitující oheň a další osvětlení, které dotváří atmosféru barokních jeskyní. „Zcela unikátním prvkem je nasvícení skutečných ametystů pomocí optických vláken vedených přímo za jednotlivé ametysty. Díky tomu se krystaly při změnách světla jemně rozzáří a třpytí, podobně jako mohly působit při původním barokním osvětlení,“ doplnil Brus.
Dvě umělé jeskyně nechal na konci sedmnáctého století vybudovat biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, který se po třicetileté válce zasloužil o přestavbu kroměřížského zámku do jeho dnešní podoby. K výzdobě grott bylo použito několik tun ametystů.
Objev pod nánosem malty
Ametystovou výzdobu předloni pod nánosem malty objevila olomoucká historička umění Jana Zapletalová. Barokní grotty teď odborníci zkoumají a restaurují. Velkolepá výzdoba je proto návštěvníkům skrytá.
Historii, výzdobu i současný stav těchto evropsky unikátních prostor představuje web Ametystové grotty zámku v Kroměříži, který obsahuje také informace o veřejné sbírce.
Modely jsou vystavené v univerzitním science centru Pevnost poznání v expozici Do historie!, která je návštěvníkům přístupná zdarma. Výstavu doplní také komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění či geologii. Na jaře příštího roku se modely přesunou na Arcibiskupský zámek v Kroměříži přímo do sal terren.