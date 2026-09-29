Jezdí po paměti a bourají. Na novém přivaděči k D3 už se staly čtyři nehody

Na novém přivaděči k dálnici D3 mezi Třebonínem a Rájovem na Českokrumlovsku se během prvního měsíce provozu staly čtyři nehody, při kterých se zranilo šest lidí. Podle policie i dopravních expertů je značení dostatečné, problémem je hlavně nepozornost řidičů a změna přednosti v jízdě.
Cesta od dálnice D3 na Český Krumlov je díky novému přivaděči rychlejší. Silnice měla být také bezpečnější, zatím to tak ale nevypadá. „Od konce měsíce srpna letošního roku evidují dopravní policisté čtyři nehody. Ve třech případech hrálo roli nedání přednosti v jízdě,“ řekl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
V posledním případě se podle policie řidička při odbočování z přivaděče a dávání přednosti protijedoucím vozidlům nezařadila do odbočovacího pruhu. Následně do jejího auta zezadu narazil vůz, jehož řidič chtěl pokračovat po přivaděči. Při nehodách se zranilo šest lidí.
Podle experta z BESIPu je problém hlavně v tom, že mnozí řidiči nesledují dopravní značení. „Myslím, že je to především chybami řidičů. Může být určitá nepozornost v nové situaci,“ řekl jihočeský koordinátor BESIPu Václav Kovář.
Změna přednosti v jízdě
Novou tříkilometrovou silnici zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic na konci prázdnin. Dlouho očekávaný přivaděč umožňuje řidičům pohodlnější a plynulejší spojení Českého Krumlova s nedalekou dálnicí D3. Se zprovozněním přivaděče se na novém úseku změnila také přednost v jízdě. Původní silnice I. třídy už není hlavní, ale vedlejší. Přednost mají auta jedoucí po přivaděči.
Řidiči odbočující z přivaděče směrem na Harazím i ti přijíždějící od Harazíma proto musí dát přednost vozidlům jedoucím po přivaděči. Stejnou povinnost mají také řidiči, kteří k němu přijíždějí od obcí Horní Třebonín a Mojné. Na novém přivaděči je nejvyšší dovolená rychlost devadesát kilometrů za hodinu. O jejím snížení se podle policie v tuto chvíli neuvažuje.
Nešvar nově otevřených úseků
„Myslím, že ti lidé tam nedávají přednost nebo nedávají pozor a jede se tam rychle,“ poznamenal řidič Robert Budík. „Je to změnou. Ti lidé na to ještě nejsou zvyklí,“ potvrdil řidič Milan Kolář.
„Je to udělané tak, jak má být. Je to přehledné a bezpečné. Bohužel řidiči stále jezdí po paměti. To je nešvar nově otevřených úseků,“ řekla ředitelka Ředitelství silnic a dálnic – Správy České Budějovice Vladimíra Hrušková.
Nespoléhat se na dosavadní návyky
Policisté proto apelují na všechny řidiče, kteří novým úsekem projíždějí, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a situaci v provozu a nespoléhali na své dosavadní návyky. „Zejména řidiči, kteří místem projížděli již před zprovozněním přivaděče, by měli mít na paměti, že původní uspořádání křižovatek a přednost v jízdě se změnily,“ uvedli policisté na webu.
Podle nich je důležité, aby se řidiči při odbočování včas zařadili do příslušného odbočovacího pruhu, důsledně se přesvědčili, zda mohou bezpečně projet křižovatkou, a respektovali povinnost dát přednost v jízdě. „Při rychlosti devadesát kilometrů za hodinu se vozidla mohou ke křižovatce přiblížit velmi rychle a i krátká nepozornost nebo nesprávné vyhodnocení dopravní situace může mít vážné následky,“ upozornili.