Nedokončené stavby dokládají „opuštěnou“ budoucnost

Nedokončené nebo opuštěné stavby nejsou jen připomínkou minulosti. Mohou ukazovat také budoucnost, která se nikdy neuskutečnila. Právě na takzvanou „opuštěnou budoucnost“ se zaměřuje nová výstava v Galerii Hraničář v Ústí nad Labem.
Návštěvníci si prohlížejí nikam nevedoucí silnici, stavbu, která zůstala nedokončená, i místa po letech znovu zabraná přírodou. Výstava zkoumá, co nedokončené projekty vypovídají o společnosti a jak jejich podobu ovlivňuje architektura, ekonomika nebo politika.
„Zajímalo nás, jakým způsobem architektura může utvářet budoucnost, co jsou vstupní požadavky nebo okolnosti, které budoucnost ve finále utvoří. A co se vlastně může stát, když ten plán selže, co z toho zůstane, když se budoucnost nenaplní,“ upřesnil dramaturg a produkční galerie Štefan Pecko.
I samotná výstava připomíná nedokončené staveniště. „Vycházeli jsme z klasických prvků veřejného prostoru, což jsou stavební ploty, které většinou značí změnu nebo ohraničení nové budoucnosti,“ popsal svůj záměr architekt výstavy Matěj Peterka.
„Architekturu opuštěných budoucností“ dokládají stavby v Česku i zahraničí. Jedním z tuzemských vystavujících autorů je Filip Trubač, který se v práci s názvem Lehké opevnění zabýval československými meziválečnými bunkry typu „řopík“ v okolí Labe a Ohře. Jeho fotografie zachycují i to, jak se vztah lidí k těmto místům v čase mění.
Ruiny, jak zní název výstavy, si zájemci mohou prohlédnout až do poloviny února příštího roku.