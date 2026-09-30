Nedokončené stavby dokládají „opuštěnou“ budoucnost


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24

Nedokončené nebo opuštěné stavby nejsou jen připomínkou minulosti. Mohou ukazovat také budoucnost, která se nikdy neuskutečnila. Právě na takzvanou „opuštěnou budoucnost“ se zaměřuje nová výstava v Galerii Hraničář v Ústí nad Labem.

Návštěvníci si prohlížejí nikam nevedoucí silnici, stavbu, která zůstala nedokončená, i místa po letech znovu zabraná přírodou. Výstava zkoumá, co nedokončené projekty vypovídají o společnosti a jak jejich podobu ovlivňuje architektura, ekonomika nebo politika.

„Zajímalo nás, jakým způsobem architektura může utvářet budoucnost, co jsou vstupní požadavky nebo okolnosti, které budoucnost ve finále utvoří. A co se vlastně může stát, když ten plán selže, co z toho zůstane, když se budoucnost nenaplní,“ upřesnil dramaturg a produkční galerie Štefan Pecko.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

I samotná výstava připomíná nedokončené staveniště. „Vycházeli jsme z klasických prvků veřejného prostoru, což jsou stavební ploty, které většinou značí změnu nebo ohraničení nové budoucnosti,“ popsal svůj záměr architekt výstavy Matěj Peterka.

„Architekturu opuštěných budoucností“ dokládají stavby v Česku i zahraničí. Jedním z tuzemských vystavujících autorů je Filip Trubač, který se v práci s názvem Lehké opevnění zabýval československými meziválečnými bunkry typu „řopík“ v okolí Labe a Ohře. Jeho fotografie zachycují i to, jak se vztah lidí k těmto místům v čase mění.

Ruiny, jak zní název výstavy, si zájemci mohou prohlédnout až do poloviny února příštího roku.

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