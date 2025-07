Téměř tisícovka řopíků už změnila majitele i účel

Společný čas s rodinou

I když zdaleka nejsou s prací u konce, v bunkru už Mattasovi mohou alespoň přespávat. Využívají k tomu dobové postele, které si do něj pořídili. Hlavní vchod je zabetonovaný – než ho rodina obnoví, musí chodit po žebříku. „Je to běh na dlouhou trať, ale baví nás to, jako rodinu nás to stmeluje. Jezdíme sem společně a užíváme si tady společný čas a práci,“ řekla majitelka bunkru Pavlína Mattasová.

Za vchodem se propadla podlaha po ostřelování německou armádou a následném odpálení munice v tehdejší strojovně. Zajímavostí je studna, která je podle majitelů jednou z nejhlubších ve všech pevnostech, vrtat vojáci museli víc než sto dvacet metrů pod zem.

V nejbližší době se rodina chystá zabetonovat střílny a opravit podlahy. Na bunkru chce zachovat venkovní poškození ze čtyřicátých let minulého století. „Určitě bych tady rád udělal muzeum opevnění,“ uvedl David Mattas.