Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně bude pokračovat, ani část nelze zachovat


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat, demolice proto bude v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne, sdělil ředitel marketingu a komunikace firmy Cream Marcel Schmidt.

Společnost chtěla coby majitel objektu část vyhořelé budovy zachovat. Minulý týden proto přerušila hlavní demoliční práce a se statiky a dalšími odborníky prověřovala technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od zbytku torza a zachovat ji. Firma chtěla uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce jedenáct pater původní konstrukce budovy. „Dnes (v pátek) jsme bohužel obdrželi stanovisko expertní skupiny, podle kterého není možné severovýchodní fragment budovy bezpečně zachovat,“ uvedl Schmidt.

Ze stavebně-technického hlediska by podle expertů řešení pro zachování fragmentu existovalo, jeho uskutečnění by však představovalo nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce, uvedl Schmidt. „Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali,“ upřesnil Schmidt.

Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně byla přerušena. Majitel chce část zachovat
Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně

Komplikací byla i legislativní stránka. „Rozhodnutí stavebního úřadu nařizuje ve veřejném zájmu neodkladné odstranění stavby a případné vyjmutí části objektu z tohoto rozhodnutí by vyžadovalo další správní kroky,“ dodal šéf marketingu a komunikace firmy Cream.

Prověřování různých možností

Expertní skupina prověřovala všechny technické možnosti bezpečného oddělení a zachování severovýchodního rohu torza. „Tým statiků posuzoval jednotlivé stavebně-technické varianty a pomocí dronů byl detailně analyzován stav jednotlivých sloupů zbývajícího fragmentu. Přizván byl také expert na betonové konstrukce, který přímo na místě vizuálně posuzoval stav torza,“ popsal Schmidt.

Firma zajistila detailní 3D sken východní fasády budovy. „Vznikne tak přesná digitální dokumentace původní architektury, která bude zachována pro budoucí generace a zároveň poslouží jako podklad pro další architektonickou práci s tímto místem. Myšlenky uchovat odkaz původní architektury 34. budovy se však nevzdáváme. Společnost Cream je připravena věnovat maximální úsilí přípravě nového architektonického řešení, které bude respektovat historii tohoto místa a stane se důstojným pokračováním jeho dalšího rozvoje,“ deklaroval Schmidt.

Demolici vyhořelé budovy ve Zlíně urychlilo částečné zřícení
Demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně

Požár budovy

Firma měla v objektu s jedenácti nadzemními podlažími sídlo. Budovu zachvátil 9. července požár, při němž se na severní a západní straně zřítila. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Objekt předali společnosti Cream 27. července. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt včetně suti je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů. Demolice objektu začala 7. srpna.

Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. V objektu byly zejména sklady a kanceláře. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně její polovina.

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Podle policistů to potrvá několik měsíců. Známá zatím není ani výše škody. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.

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