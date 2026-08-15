V Berlíně roste násilí s použitím střelných zbraní. Pistole pochází i z Česka

V Berlíně přibývá případů násilí, kdy pachatelé použijí střelnou zbraň nebo vyhrožují střelbou. V loňském roce policie v německé metropoli evidovala 1119 takových případů, ve srovnání s rokem 2024 jde o 68procentní nárůst, napsala agentura DPA. Většina ilegálně získaných zbraní pochází z Turecka, část ale i z výroben v Česku.
Tento týden v pondělí neznámý pachatel u nádraží Zoologischer Garten zastřelil třicetiletého muže. Ještě předtím v pátek někdo postřelil v kavárně ve čtvrti Kreuzberg dvaadvacetiletého muže. Policejní odborový svaz už letos na jaře konstatoval, že v Berlíně sotva mine noc, kdy by nikdo nesáhl po zbrani.
Podle odborníků končí v Berlíně v porovnání s jinými částmi Německa mnoho zbraní. Značná část pistolí, které policie zajistila, pochází podle berlínských úřadů z ilegálních výroben v Česku, ale hlavně jde o zbraně z Turecka.
Začátkem roku 2024 kriminalisté odhalili německo-tureckou skupinu, která volně dostupné plynové pistole nechávala upravit na ostré zbraně a obchodovala s nimi. Vyšetřovatelé objevili i zbraně z 3D tiskárny.
Důležitým cílem policie a justice je proto minimalizovat přísun zbraní do hlavního města.
Motivy trestných činů
Motivy trestných činů, při kterých pachatelé použijí střelnou zbraň, jsou různé. Jde o soukromé války, konflikty v rodině nebo urážky na cti. Obchodníci s drogami zbraně používají v boji o území, které chtějí ovládat, a střílí se také při vymáhání peněz za „ochranu“. Pachatelé jsou přitom stále mladší a bývají najímáni přes internet.
V souvislostem s nárůstem trestné činnosti s použitím střelných zbraní policie a státní zastupitelství zřídily dvě zvláštní jednotky. Jejich členové do vyšetřovací vazby dostali padesát lidí, po dalších podezřelých se pátrá.
Jedna z těchto skupin za devět měsíců od svého vzniku zahájila více než šest set přípravných řízení, prověřila přes 3800 aut a 866 obchodů či podniků. Dočasně zadrženo bylo asi 280 lidí.