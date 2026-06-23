Policie pátrá po ozbrojeném muži ve středních Čechách a Praze


23. 6. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

V Čelákovicích na Praze-východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, a to včetně zásahové jednotky. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné, uvedl mluvčí policie Pavel Truxa. Poté policie sdělila, že je učiliště prázdné a nenacházejí se v něm žádní žáci. Policie po ozbrojeném a nebezpečném muži pátrá také v Praze a Novém Bydžově. Její jednotky jsou preventivně i u budovy ministerstva vnitra a školství.

Policie zveřejnila o hledaném ozbrojeném muži další údaje včetně toho, že má být ve špatném psychickém stavu a jaký vůz by měl řídit. Později policie sdělila, že by se hledaný muž měl pohybovat ještě dalším vozidlem, které si zapůjčil. Podle policejní databáze pátraní se jedná o nebezpečnou osobu.

„Pátrání po muži probíhá na několika místech Česka (Nový Bydžov a Praha). Vyhodnocujeme všechny poznatky a dostupné informace. Jejich relevanci vyhodnocujeme průběžně, nicméně zatím bližší informace k jeho aktuálnímu výskytu nemáme,“ napsala policie na síti X.

Hledaný muž byl dle aktuálně přijatých poznatků naposledy viděn krátce před 8:00 v Brandýse nad Labem, uvedla policie.

„Na opatření se podílejí i kolegové z Prahy a Královéhradeckého kraje. Aktuálně jsou také jednotky policie mimo jiné u budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Jedná se především o preventivní vyhodnocení poznatků k jeho pohybu,“ dodala policie.

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Pražská policie spolupracuje podle mluvčího Richarda Hrdiny na případu se středočeskými kolegy a na základě jejich pokynů u vytipovaných míst posiluje jednotky.

V souvislosti s pátráním po ozbrojeném muži policie také omezila provoz v pražské ulici Na Poříčí na přibližně 40 minut. Provoz už je ale obnoven, uvedla ve vysílání ČT redaktorka Alžběta Kabrdová.

Situace u učiliště

„Učiliště je prázdné, nenachází se v něm žádní žáci, v okolí jsou všechny dostupné síly a prostředky,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. O které učiliště jde, zatím mluvčí policie neuvedli.

„Posíláme na místo preventivně inspektora provozu a čekáme na další pokyny Policie České republiky,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

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Policie pátrá po ozbrojeném muži ve středních Čechách a Praze

V Čelákovicích na Praze-východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, a to včetně zásahové jednotky. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné, uvedl mluvčí policie Pavel Truxa. Poté policie sdělila, že je učiliště prázdné a nenacházejí se v něm žádní žáci. Policie po ozbrojeném a nebezpečném muži pátrá také v Praze a Novém Bydžově. Její jednotky jsou preventivně i u budovy ministerstva vnitra a školství.
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