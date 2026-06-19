Policie střelbu na Berounsku prověřuje jako pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování

Středočeští kriminalisté prověřují čtvrteční incident v Králově Dvoře na Berounsku jako pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování. Sedmdesátiletý senior ve čtvrtek večer podle policie vyhrožoval střelnou zbraní sousedům a několikrát vystřelil do vzduchu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí policistů Barbora Schneeweissová. Po příjezdu policistů se zabarikádoval v domě a několikrát po nich vystřelil. Po vniknutí do domu ho zasahující policisté našli mrtvého, podle vyšetřovatelů spáchal sebevraždu.
„Vzhledem k závažnosti celého případu si celou věc převzali středočeští krajští kriminalisté, kteří prověřují veškeré okolnosti události, stejně tak motiv podezřelého muže. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a přečinu nebezpečného vyhrožování,“ uvedla Schneeweisová.
Dosavadním šetřením policisté zjistili, že muž legálně držel krátkou střelnou zbraň. S touto zbraní několikrát vystřelil a následně zbraň obrátil i proti sobě.