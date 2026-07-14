Hasiči dohasili sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích, zásah pokračuje


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči v pondělí večer skončili s hašením skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy, zásah ale stále není ukončený. Do rána místo hlídala dobrovolná jednotka, v úterý dopoledne by hasiči měli halu předat majiteli. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun, příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují, řekl v úterý po 8:00 mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička.

„Ve 22:17 byla ukončena veškerá hasební činnost a hasiči začali balit prostředky a postupně odjíždět. Do rána do 8:00 byla na místě záloha, kdyby se náhodou něco rozhořelo,“ uvedl Pěnička.

Přestože hasiči na místě dál nezasahují, nelze podle mluvčího ještě mluvit o likvidaci požáru. „Dnes (v úterý, pozn. red.) se má místo zásahu předávat majiteli a veškeré hasební a vyšetřovací práce mají být ukončeny,“ dodal.

V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek
Hasiči likvidují požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích

Hala ve Stankovského ulici hořela od pondělního brzkého rána. Kouř byl ráno vidět z dalekého okolí, město ráno vyzvalo lidi, aby nevětrali. Objekt 100krát 50 metrů se působením plamenů zbortil. Nikdo se nezranil.

Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, postupně ho snížili na druhý a první. Odpoledne začali s rypadlem rozebírat zborcenou halu. Podle starosty města Josefa Pátka (ODS) jde o halu společnosti Ecowheel. Vyjádření zástupců společnosti se snaží získat agentura ČTK.

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Hasiči v pondělí večer skončili s hašením skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy, zásah ale stále není ukončený. Do rána místo hlídala dobrovolná jednotka, v úterý dopoledne by hasiči měli halu předat majiteli. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun, příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují, řekl v úterý po 8:00 mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička.
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