Uzavírka hráze komplikuje dopravu u Slapů, podnikatelům klesají tržby


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Severní část pravého břehu Slapské přehrady od jara tíží uzavírka kvůli opravě silnice a mostu na hrázi. Některým lidem se výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slapů do Rabyně se kvůli uzavírce prodloužila o více než dvacet kilometrů. Podnikatelé v cestovním ruchu si stěžují na nízké tržby. Starosta Rabyně by chtěl o víkendech posílit veřejnou dopravu.

Ve všední dny zejí autokemp i pláž na pravém břehu Slapské přehrady prázdnotou. Ani o víkendu to nebývá lepší. Autobusových spojů tam ubylo a s nimi i návštěvníků. „Byli zvyklí sem cestovat z Prahy autobusem, který sem jezdil. A tím, že teď nejezdí, jsme ty lidi neviděli,“ podotkl provozní kempu Molo Nová Rabyně Michal Michna.

Protější břeh nádrže nedostatek výletníků a turistů tolik netrápí, veřejná doprava tam funguje bez výraznějších omezení. „Linka tam jezdí normálně – jak jezdila, než to bylo zavřené,“ řekl provozovatel Přístavní krčmy U Páji.

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Uzavírka zkomplikovala také dojíždění lidí do zaměstnání autem. „Normálně bych do práce jezdila asi 20 minut, teď dojíždím přes hodinu. Buď jedu přes Štěchovice a Hradištko, nebo musím téměř až do Neveklova,“ postěžovala si už dříve ČTK Tereza Pristašová, která pracuje v kempu Molo Nová Rabyně a bydlí nedaleko Slapů.

Málo turistů, pokles tržeb

Na komplikace ve veřejné dopravě si stěžují také cestující. „Jasně, že si stěžují. Moc jim to nevyhovuje,“ vypověděl řidič náhradního autobusu.

Méně turistů znamená pro místní podnikatele méně zákazníků. „Přišli jsme minimálně o šedesát procent celého kšeftu,“ poznamenal Michna.

Starosta Rabyně chce posílit autobusy

Starosta Rabyně Luboš Mašek (nez.) se obrátil dopisem na Středočeský kraj, ve kterém popsal negativní dopady uzavírky na cestovní ruch. „Chtěl bych, aby o víkendech jezdil spoj, kterým by se sem lidé dostali ráno, třeba kolem osmé nebo deváté hodiny, a potom odpolední nebo podvečerní spoj, který by odjížděl například v šest nebo v sedm hodin večer,“ nastínil.

„Dopravu u Rabyně jsme se starosty projednávali dostatečně dlouho dopředu. A teď se klasicky všichni diví,“ reagoval v SMS zprávě pro Českou televizi radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

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Ilustrační foto

Práce podle vodohospodářů postupují podle plánu

Podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly postupují práce na opravě hráze podle plánu a stanoveného harmonogramu. „Jedná se o opravu mostové části, nikoliv o zásah do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Probíhá tam demolice, demontáž a odvoz stávajících starých prvků,“ řekl Kubala. Mostovka by měla zůstat uzavřená dva roky.

Rekonstrukce vyjde na 194 milionů korun bez DPH. Zakázku získaly společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a Silnice Group. Staveniště si převzaly 13. ledna. Dělníci podle mluvčí Povodí Vltavy Pavlíny Mertl zpočátku pracovali mimo vozovku, takže silnici nebylo nutné uzavřít. Uzavírka začala 2. března a je naplánovaná do prosince 2027.

Podle vodohospodářů jde o největší opravu mostu od výstavby vodního díla před více než 70 lety. Stavbaři by měli vyměnit mostní pole a opravit nosné konstrukce. Povodí Vltavy si od rekonstrukce slibuje prodloužení životnosti mostu.

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