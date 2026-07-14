Rušný začátek prázdnin. Vodní záchranáři evidují již 556 výjezdů

Začátek prázdnin je pro vodní záchranáře mnohem hektičtější než loni. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK) vyjela do úterý 14. července už k 556 zásahům. To je více než polovina všech loňských výjezdů. České televizi to řekl prezident VZS ČČK David Smejkal. Celkem už evidují vodní záchranáři 11 případů tonutí a 18 úmrtí.
„Vloni měla celkem VZS 1026 zásahů na všech základnách, letos jich je k dnešnímu dni celkem 556,“ uvedl v úterý Smejkal. Většinu výjezdů tvoří zdravotnické zásahy, na vodě jde zejména o tonutí. „Následují technické zásahy na vodě a pátrání po pohřešovaných osobách,“ doplnil Smejkal.
Vodní záchranná služba na Slapech je v provozu už od června, ostatní zahájily sezonu prvního července. Na Jezeře Hlučín řešili záchranáři už 83 případů, stanice v Pasohlávkách na Nových Mlýnech poté 69. Na Slapech jich od prvního června evidují celkem 91.
Rekordní týden na Slapech
„Už nyní jsme na zhruba osmdesáti procentech všech případů, co jsme měli loni za celou sezonu,“ uvedl předseda spolku Vodní záchranné služby ČČK Praha 6, který zajišťuje službu na Slapech, Daniel Vičan. „Minulý týden byl pro nás dokonce rekordní – měli jsme okolo dvaceti zásahů.“
S rapidním nárůstem počtu případů se setkávají i na Rozkoši. „Třeba v pátek jsme měli hned devět výjezdů. Běžně máme za den jeden, maximálně dva zásahy,“ řekl předseda VZS ČČK Náchod Vratislav Vrábel.
Rychlé změny počasí
„Letos opravdu trháme rekordy,“ řekl předseda Vodní záchranné služby ČČK Brno Daniel Bartošek. Spolek zajišťuje horní část nádrže Nové Mlýny – Pasohlávky. Podle Bartoška hrají velkou roli kromě veder také rychlé změny počasí.
„Často plynou případy z rychlých přeháněk nebo poryvů větru. Teď jsme třeba řešili rybáře na člunu, který podcenil počasí a dostal se do problémů,“ uvedl s tím, že často někdo podcení situaci, nemá dostatečné vybavení, vestu a podobně. „Nebo naopak přecení své síly, vydá se na vodu sám a tak,“ doplnil Bartošek. Za nemalé množství podle něj může také alkohol, zejména u mladších lidí.
Například na jezeře Hlučín se počet záchranářů odvíjí i podle počasí. „V týdnu jsou ve službě dva záchranáři, ale o víkendu až pět – záleží na počasí,“ popsal předseda spolku Vodní záchranné služby ČČK Ostrava Ladislav Novák.
Řada záchranářů stále ještě studuje. „Máme teď mnoho mladých záchranářů, pro které to je super zkušenost,“ dodal Bartošek. Někteří jsou například na střední zdravotnické škole.