Muž na Berounsku střílel po policii. Ta ho poté našla mrtvého


18. 6. 2026Aktualizovánopřed 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Muž se zbraní v Králově Dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to ve čtvrtek večer policie na síti X. Mluvčí krajské policie Barbora Schneeweissová řekla, že muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu.

Policisté do Králova Dvora vyjížděli kvůli oznámení, že se po městě pohybuje muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil. Policisté uvedli, že měli celou dobu situaci pod kontrolou. Místo uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti.

Krátce po 20:00 policisté informovali na X o úmrtí střelce, když se násilím dostali do domu, kde se muž ukryl. „Před pár minutami došlo k zákroku zásahové jednotky, která muže uvnitř nalezla bez známek života,“ sdělili. Podle informací ČTK od policie se muž zřejmě zabil sám, ale veškeré okolnosti případu budou policisté ještě prověřovat.

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