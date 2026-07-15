Na Kladensku havarovaly dva autobusy. Zraněných je sedmnáct, jedna žena vážně


15. 7. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

U Lidic na Kladensku ve středu ráno havarovaly dva autobusy Pražské integrované dopravy. Záchranáři dle zpřesněných údajů ošetřili celkem 17 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepravil do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze. Další zranění jsou lehčí, jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny, řekla ráno mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Silnice I/61 je uzavřená, okolnosti nehody policisté vyšetřují, sdělila jejich mluvčí Michaela Richterová.

Vozy se srazily u odbočky na Lidice před 7:00. Podle prvotních informací policie jeden z autobusů jel po hlavním tahu I/61, druhý vyjížděl z vedlejší silnice.

„Jedna žena utrpěla středně těžké zranění, je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do ÚVN. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do těch v Kladně a Slaném,“ upřesnila mluvčí záchranářů.

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Podle hasičů i záchranářů byli krátce po nehodě všichni lidé mimo havarované autobusy. Na místo vyjely čtyři posádky záchranářů, jeden záchranářský vůz s lékařem a později zasahoval i vrtulník. Kvůli vyššímu počtu zraněných vyhlásily záchranné složky v 7:00 traumaplán, který byl přibližně po hodině ukončen.

Hasiči na síti X informovali, že pro nezraněné cestující přijede náhradní autobusová doprava. Vyšetřování a dokumentování nehody na místě potrvá zřejmě do odpoledne.

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