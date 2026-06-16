Autobus s turisty na Českokrumlovsku uvázl pod viaduktem, čtyři lidé jsou zranění

Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku v úterý dopoledne uvázl autobus se zahraničními turisty. Čtyři lidé byli lehce zraněni, záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče dvacet čtyři lidí. Šlo o zájezd z Lince do Českého Krumlova.
Silnice v místě nehody je uzavřena a na krátkou dobu tam byl přerušen i provoz na železnici. Policie, záchranná služba a hasiči o tom informovali na sociálních sítích. Podle policie řidič autobusu zřejmě nerespektoval dopravní značení.
Nehoda se stala kolem půl desáté a zájezdový autobus zůstal podle hasičů zaseknutý pod viaduktem ze dvou třetin. „Zranění utrpěli celkem čtyři cizinci. Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila,“ sdělil novinářům k úterní nehodě mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Podle něj stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný jejich převoz do nemocnice.
Hasiči doplnili, že železniční provoz na viaduktu byl po kontrole specialistou ze Správy železnic rychle obnoven, silnice ale zůstala neprůjezdná. Autobus podle nich vyprošťuje s pomocí vyprošťovacího automobilu s navijáky jednotka Správy železnic.
Stejná nehoda se v obci Rybník stala v říjnu 2011. Plně obsazený rakouský autobus si tehdy při podjíždění viaduktu utrhl střechu. Nehoda si vyžádala třicet zraněných.