Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. Také podle úřadu zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo jen dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát. Úřad o závěrech své prověrky informoval v tiskové zprávě.

„Ministerstvo vnitra nevypracovalo ani navazující koncepci pro další období, a naopak v roce 2021 podporu ochrany měkkých cílů utlumilo,“ konstatoval kontrolní úřad. Měkkými cíli se začalo vnitro a další instituce podle NKÚ více zabývat až po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023. Vrah tehdy zastřelil čtrnáct lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil.

Dokument ČT o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Dokument o střelbě na FF UK

Ministerstvo vnitra neplnilo podle NKÚ koordinační roli hlavně ve financování ochrany měkkých cílů, byť jejich vlastníci nebo provozovatelé žádali o program na nákup a modernizaci bezpečnostních prvků, například kamerových systémů. Podle kontrolního úřadu chybí i aktuální přehled nejohroženějších cílů.

„Vzdělávací činnost ministerstva vnitra pro pracovníky bezpečnostních institucí a odbornou veřejnost se v letech 2022 a 2023 nekonala a byla obnovena až v roce 2024, tedy po útoku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy,“ kritizoval NKÚ. Vnitru vytkl také to, že ve stanoveném termínu nesplnilo úkol, který se týkal rozesílání varování vybraným zástupcům měkkých cílů.

Kontrolní úřad prověřoval vedle ministerstva vnitra také ministerstva kultury, školství a zdravotnictví. Situace se podle NKÚ změnila po útoku na filozofické fakultě.

Například ministerstvo školství navýšilo podle kontrolního úřadu dotační program k posílení bezpečnosti škol ze 130 milionů korun o dvě stě milionů a ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo traumatologické a krizové plány nemocnic. „Kontrola NKÚ nicméně ukázala, že řada opatření je stále v přípravě a jejich realizace se uskuteční až v následujících letech,“ podotkl úřad.

Co dělat při útoku na škole? Úřady nechtějí v metodice radit agresorům
Ilustrační snímek

O kontrolu požádali poslanci těsně před střelbou na FF UK

Nynější kontrola zaměřená na ochranu měkkých cílů se týkala let 2021 až 2025. Podnět k prověrce se rozhodli podat poslanci z kontrolního výboru v prosinci 2023, dva týdny před střelbou na filozofické fakultě, když projednávali závěr z předchozí obdobné kontroly z roku 2021.

NKÚ tehdy dospěl k závěru, že v Česku stále chybí celkový systém ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky. Ministerstvo vnitra v reakci uvedlo, že prověrka cílila na podporu zvýšení odolnosti měkkých cílů, nikoliv na celý systém. O uskutečnění prověrky završené nyní rozhodlo širší vedení NKÚ v lednu 2024.

Na aktuálně zveřejněné závěry NKÚ ministerstvo vnitra zatím nereagovalo.

Česku schází podle NKÚ komplexní systém ochrany měkkých cílů před teroristy

Výběr redakce

Prezidentské volby v Portugalsku vyhrál středolevicový Seguro

Prezidentské volby v Portugalsku vyhrál středolevicový Seguro

včeraAktualizovánopřed 9 mminutami
Venezuela osvobodila několik opozičníků. Jednoho prý vzápětí někdo unesl

Venezuela osvobodila několik opozičníků. Jednoho prý vzápětí někdo unesl

před 33 mminutami
Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

před 37 mminutami
Voliči v Republice srbské hlasovali v opakovaných prezidentských volbách

Voliči v Republice srbské hlasovali v opakovaných prezidentských volbách

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
V Polsku zesilují zásahy proti distributorům drog

V Polsku zesilují zásahy proti distributorům drog

před 1 hhodinou
Kuba zastaví dodávky paliva pro civilní lety

Kuba zastaví dodávky paliva pro civilní lety

04:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

před 1 hhodinou
Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada

Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada

04:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o konci ministerské nominace Turka

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o konci ministerské nominace poslance Filipa Turka (za Motoristy). Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že hlava státu jej nikdy nejmenuje. Motoristé však jiného kandidáta místo Turka navrhnout nehodlají. Hosté hovořili také o historickém propojení Čechů a Slováků jedním jazykem – československým. Tehdejší politické vedení tím chtělo udržet republiku po roce 1918 pohromadě. Diskuze se týkala také zisku dvou medailí během nedělních soutěží zimní olympiády v Itálii. Pozvání do debaty přijali herec, politik a diplomat Martin Stropnický, komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová, neurochirurg Vladimír Beneš a herec a režisér Milan Šteindler. Pořadem provázela Klára Radilová.
před 24 mminutami

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. Také podle úřadu zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo jen dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát. Úřad o závěrech své prověrky informoval v tiskové zprávě.
před 37 mminutami

Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada

Vláda na pondělním zasedání projedná například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Pro nadbytečnost kabinet nejspíš odmítne novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložila skupina opozičních poslanců. Jednání ministrů kvůli návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bavorsku povede vicepremiérka Alena Schillerová (také ANO). Zasedne také koaliční rada.
04:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Studenti vyvinuli aplikaci na vyhledávání brigád

Gymnazisté z Humpolce spouští novou aplikaci na brigády – studenti si mohou snáz najít přivýdělek a firmy zase potřebné síly. Prototyp je hotový a na Vysočině právě začíná testování mezi středoškoláky.
před 1 hhodinou

Léky do boxů nebo domů. Vojtěch chce spustit zásilkový výdej léků na předpis

Namísto cesty do lékárny by si lidé mohli nechat léky na předpis doručit domů nebo do výdejního boxu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) chce zásilkový výdej zavést nejpozději od ledna 2028. Část farmaceutů ale upozorňuje na možné dopady na bezpečnost pacientů, zejména kvůli kontrole kontraindikací, i na riziko, že změna oslabí dostupnost lékáren v regionech.
před 3 hhodinami

Babišovi vypršela před měsícem lhůta na vyřešení střetu zájmů

Je to přesně měsíc, co premiérovi Andreji Babišovi (ANO) uplynula 30denní lhůta, během které měl podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Firmy, které vlastní a které pobíraly státní dotace, ale dosud nepřevedl do svěřenského fondu, jak slíbil. Čeká podle svých slov na souhlas ze dvou zemí Evropské unie. Nově se také objevily rozpory mezi tím, co Babiš slíbil, tedy že k majetku se dostanou jeho děti až po jeho smrti, a tím, co je údajně napsáno v zakládací listině fondu.
před 12 hhodinami

Thonetům vrátí čestné občanství, jejich židle se v Bystřici vyrábějí dodnes

Obec Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku napraví historickou křivdu a po 78 letech vrátí čestné občanství vynálezcům ohýbaného nábytku Augustovi a Jakobovi Thonetovým, které jim komunisté vzali v roce 1948. Jejich patent na ohýbání bukového dřeva dnes v Česku využívá jako jediná firma sídlící v Bystřici. O židle vyvinuté v polovině 19. století mají pořád zájem zákazníci z celého světa.
před 13 hhodinami

ŘSD varuje před stopkou i pro rozestavěné projekty, dle vlády se výhled bude měnit

Vládou navržený střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současné podobě ohrožuje plynulou výstavbu a může vést i k pozastavení rozestavěných projektů. Dokument počítá v letech 2027 a 2028 s výrazným poklesem peněz oproti letošku. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (nestr. za SPD) bude vláda výhled ještě měnit.
před 13 hhodinami
Načítání...