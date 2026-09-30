Ruská hrozba je stejná jako před rokem, bezprostřední útok nehrozí, řekl Rutte


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Země Severoatlantické aliance nečelí ze strany Ruska bezprostřední hrozbě, prohlásil ve středu generální tajemník NATO Mark Rutte. Hodnocení rizika představovaného Ruskem je stejné jako před rokem, dodal podle agentury Reuters.

Evropské alianční země v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit, mezi něž řadí sabotáže, žhářství, kybernetické útoky, narušování kritické infrastruktury či vzdušného prostoru a dezinformační kampaně. Podle evropských představitelů mají tyto aktivity mimo jiné oslabovat podporu Ukrajiny a narušovat jednotu evropských zemí.

Aliance však podle Rutteho nečelí bezprostřední hrozbě přímého ruského útoku. „Hodnocení ruské hrozby je stejné jako před třemi týdny, před třemi měsíci, před rokem,“ prohlásil Rutte. Již v úterý prohlásil, že ruské hybridní útoky podporu Ukrajiny ze strany zemí NATO neoslabí.

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Aliance je dobře připravena na hybridní útoky, řekl ve středu Rutte, který zároveň vyzval Rusko, aby zanechalo svých hrozeb jadernými zbraněmi. Moskva mluví o možném využití jaderného arzenálu opakovaně, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov jím ve středu pohrozil pro případ blokády Kaliningradu ze strany evropských zemí.

Rutte ujistil evropské spojence, že Spojené státy jsou i nadále připraveny v případě napadení poskytnout Evropě jak konvenční, tak jadernou obranu, uvedl Reuters.

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